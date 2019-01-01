Краше некуда: ТОП-6 пар звездных дочерей и мам, которые поразительно похожи

Если бы не разница в возрасте, то отличить некоторых друг от друга было бы почти невозможно.

Говорят, что яблочко от яблони не далеко падает, но также бытует мнение, что природа отдыхает на детях талантливых родителей. И первое, и второе правда, вот только не в случае с нашими звездными героинями. Ivona доказывает, что красота может передаваться от матери к дочке, но, правда, только в очень редких случаях. Знаменитые наследники родовитых семей часто оказываются родительским разочарованием, но вот представительницы младшего поколения из нашего материала доказали, что они способны добиться высот не только благодаря своему имени, но и таланту. Некоторые же героини нашей подборки хоть и не могут похвастать мастерством своих матерей, но так удивительно похожи на них, что с легкостью стали бы их молодыми двойниками. Смотрим, кто из пар знаменитых мам и дочерей перещеголял своих родительниц в красоте, а кто все-таки уступает им по внешним данным.

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Кейт Хадсон и Голди Хоун

Эта звездная пара дочек-матерей похожа не только внешне, но и в своих излюбленных актерских амплуа. Что Кейт, что Голди в свое время лучше всего удавались именно комедийные роли. Конкуренции между родственницами абсолютно никакой не наблюдается, а вот искренняя привязанность - на лицо. Возможно, кто-то скажет, что женщины не так уж и похожи, но светлые волосы, одинаковая мимика и яркая улыбка делают их практически идентичными.

Голди Хоун и Кейт Хадсон коллаж/pinterest

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд

В свое время Синди Кроуфорд считалась одной из самых красивых и желанных женщин мира, а теперь этот титул понемногу начинает отвоевывать ее дочь - Кайя. Взрослая топ-модель говорит, что когда она смотрит на свою девочку, то буквально глядит в зеркало. Одинаковая кожа, ноги и волосы - не единственные схожие фрагменты их внешности. Девушки похожи практически во всем, а единственное, что их все-таки позволяет идентифицировать - знаковая родинка у Синди. Кайя подобным богатством похвастать не может.

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер коллаж/pinterest

Ава Филлипс и Риз Уизерспун

Рассматривать личные фото в инстаграме Риз Уизерспун не представляется реальным без врожденного интуитивного чутья. На общих фотографиях отличить мать и дочь практически невозможно - Ава буквально является копией своей матери. Однако, при ближайшем рассмотрении все-таки можно отыскать небольшие, но существенные различия. Если бы не форма лица (у Филлипс она все-таки чуть более круглая с менее ярко выраженным подбородком), то красавицы были бы как сестры-близнецы.

Риз Уизерспун и Ава Филлипс коллаж/pinterest

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Майя Хоук и Ума Турман

Дочь известной актрисы Умы Турман - Майя уверенно идет по стопам своей матери, и, как нам кажется, она может достичь даже большего, чем ее легендарная родительница. Главная роль в мини-сериале “Маленькие женщины” и эпизодическое, но все же характерное появление в ленте “Однажды в Голливуде” - прямые доказательства, что Майя обладает куда большей перспективой, чем Ума в возрасте дочки. К тому же обе девушки еще и невероятно похожи, вот только Хоук все же немного попроще, а потому и не так привлекательна. Впрочем, помешать ей это построить успешную кинокарьеру точно никак не сможет.

Ума Турман и Майя Хоук коллаж/pinterest

Лили-Роуз Депп и Ванесса Паради

Лили-Роуз - настоящая дочь своей матери и дело не только в том, что обе очень рано дебютировали в фэшн-индустрии. Девушки могут похвастать отнюдь не примерным поведением и любовью к “плохим парням”. Впрочем, бунтарское отношение к жизни Лили-Роуз могла легко унаследовать от своего отца Джонни Деппа. Впрочем, и внешне мама и дочь удивительно похожи - особенно глаза, овал лица и нос. Вот только у наследницы известной фамилии все черты несколько преувеличены, а от того кажутся чуть более грубыми, но все равно очень яркими.

Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп коллаж/pinterest

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Соня Киперман и Вера Брежнева

Вера и Соня обожают подчеркивать свою схожесть, выбирая одинаковые комплекты нарядов. Вот только их “одинаковость” скорее надуманная и разрекламированная. Уже сейчас 18-летняя Киперман выглядит старше своей 37-летней матери, что никак нельзя назвать ее преимуществом. К тому же, дочь немного выше Веры, но еще и полнее - ее фигуры не отличается точенностью, а черты лица слегка “поплывшие” и очень банальные. Впрочем, кто мы такие, чтобы лишать Брежневу гордости за свою дочь? Для нее Соня - ее точная копия.

Вера Брежнева и Соня Киперман коллаж/pinterest

Ровно половина дочерей известных и невероятно красивых мам, по нашему субъективному мнению, выглядят хоть чуточку, но все же лучше своих родительниц. Другие же, увы, не обладают тем невидимым шармом элегантности, аристократизма, утонченности (нужное подчеркните), чтобы считаться лучше своих известных матерей. И как бы не сложилась судьба звездных детей, природа одарила их настоящим подарком, посулив внешность, которая в каждом отдельном случае послужила их мамам стартом успешной карьеры.

Раннее мы писали о том, чего ожидать зрителям от нового эпизода шоу “Топ-модель по-украински”.

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