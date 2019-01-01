Горячий кадр: Вика из "НеАнгелов" похвасталась фигурой в купальнике
Виктория Смеюха поделилась в соцсети пляжным фото.
Перед новогодними праздниками участница популярной украинской группы “НеАнгелы“ Виктория Смеюха решила поделиться летним снимком. Звезда запостила фото с отдыха.
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала яркий кадр, где она позирует на побережье. Вика в синем сдельном купальнике сидит в песке. Пляжный образ певица допольнила большими серьгами-кольцами.
“Однозначно лучше поздно, чем никогда!“, - подписала фото Смеюха.
Участница дуэта “НеАнгелы“ Виктория Смеюха откровенно рассказала о личной жизни.
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