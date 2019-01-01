Виктория Смеюха опубликовала фото, на котором позирует в свадебном наряде.

"Так долго этого ждали": Вика из "НеАнгелов" заинтриговала снимком в свадебном наряде instagram.com/vikanablack

Участница популярной украинской группы “НеАнгелы“ Виктория Смеюха заинтриговала подписчиков новой публикацией. Звезда примерила образ невесты.

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На своей странице в Instagram певица опубликовала несколько снимков, на которых она позировала в свадебном наряде. Свой образ она дополнила фатой и перчатками. В руках Вика держала свадебный букет.

Но, как выяснилось, этими кадрами Смеюха анонсировала свое участие в проекте “Шалена зірка“ на Новом канале. Так, на втором фото видно, артистка запечатлена в студии шоу. Девушка одета в нестандартный свадебный наряд, который состоит комбинезона.

“Вы так долго этого ждали‼️ И вот я надела белое платье и фату. А вот по какому поводу - смотрите сегодня в новом выпуске программы Шалена Зірка на Новом канале в 21.00!!!“, - написала Вика.

Виктория Смеюха скриншот

Виктория Смеюха скриншот

Подписчики певицы отметили, что ей очень идет свадебный наряд. Многие пожелали Смеюхе найти свою любовь. А некоторые предположили, что Вика в проекте “Шалена зірка“ примеряет образ Кати Пэрри с одного из ее клипов.

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“Желаю найти спутника жизни, который покорит ваше сердце и вы наденете белое подвенечное платье“, “Очень, очень красивая, стильная, обворожительная,милая, красивая, женственная!“, “Какая прелесть!!!! Не могу налюбоваться!!!!“, “Викуська, наша Любимая Очаровашка!!!!“, “Это образ Кэти Перри из клипа Hot'n'Cold. будет очень интересно, обязательно посмотрю!“, “Мы желаем тебе искреннего женского счастья, в любом проявлении!!! Одесса любит тебя!“, “превратитесь в Кэтти Перри?)“, - пишут в комментариях.

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