Вика из "НеАнгелов" показала редкое семейное фото

Виктория Смеюха поделилась новым фото со своей сестрой и племянницей.

Популярная исполнительница, солистка известной украинской группы “НеАнгелы“ Виктория Смеюха поделилась с поклонниками фотографией с самыми близкими людьми.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала семейное фото, которое было сделано после концерта “НеАнгелов“ в Полтаве. На снимке Вика позирует в компании своей сестры Юлии и племянницы Лизы. Певица одета в откровенный сценический наряд. Юлия запечатлена в красной кофте и черных штанах, а ее дочь в платье с леопардовым принтом.

В описании к фото Вика рассказала, что сестра с мамой и племянницей бросили все дела и приехали поддержать ее на концерте. Звезда призналась, что очень хотела бы, чтобы семья вместе с ней отправилась в концертный тур по Украине.

“Когда километры не преграда, любимая сестра @ylyasha82 с мамой и Лизой прыгнули в машину и приехали на концерт, оставив все насущные дела. Берегите родных, а моей семье спасибо за поддержку. Вот бы поехали со мной дальше по городам Украины..... Лиза готова была бросить школу и побыть “Бременскими музыкантами“, - поделилась Смеюха.

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