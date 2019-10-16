Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Вика из "НеАнгелов" показала редкое семейное фото

Комментариев: 0
Виктория Смеюха поделилась новым фото со своей сестрой и племянницей.
Вика из "НеАнгелов" показала редкое семейное фото
Вика из "НеАнгелов" показала редкое семейное фото
instagram.com/vikanablack

Популярная исполнительница, солистка известной украинской группы “НеАнгелы“ Виктория Смеюха поделилась с поклонниками фотографией с самыми близкими людьми. 

Читай также: Вика из “НеАнгелов“ засветила стройную фигуру в прозрачном платье

На своей странице в Instagram артистка опубликовала семейное фото, которое было сделано после концерта “НеАнгелов“ в Полтаве. На снимке Вика позирует в компании своей сестры Юлии и племянницы Лизы. Певица одета в откровенный сценический наряд. Юлия запечатлена в красной кофте и черных штанах, а ее дочь в платье с леопардовым принтом.

В описании к фото Вика рассказала, что сестра с мамой и племянницей бросили все дела и приехали поддержать ее на концерте. Звезда призналась, что очень хотела бы, чтобы семья вместе с ней отправилась в концертный тур по Украине.

“Когда километры не преграда, любимая сестра @ylyasha82 с мамой и Лизой прыгнули в машину и приехали на концерт, оставив все насущные дела. Берегите родных, а моей семье спасибо за поддержку. Вот бы поехали со мной дальше по городам Украины.....  Лиза готова была бросить школу и побыть “Бременскими музыкантами“, - поделилась Смеюха.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда километры не преграда, любимая сестра @ylyasha82 с мамой и Лизой прыгнули в машину и приехали на концерт, оставив все насущные дела. Берегите родных ❤️, а моей семье спасибо за поддержку 👍🏻. Вот бы поехали со мной дальше по городам Украины..... 😃🚎, Лиза готова была бросить школу и побыть «Бременскими музыкантами»⭐️🤩

Допис, поширений ВИКТОРИЯ Смеюха неАнгелы❤️🎤. (@vikanablack)

Ранее темненькая из “НеАнгелов“ забросала Сеть откровенными фото с Мальдив.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Виктория Смеюха
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь