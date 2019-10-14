Вика из "НеАнгелов" засветила стройную фигуру в прозрачном платье

Виктория Смеюха показала фото в сценическом наряде.

В понедельник, 14 октября, группа “НеАнгелы“ выступили в Сумах в рамках концертного тура в поддержку нового альбома “13“. Перед началом выступления одна из солисток коллектива решила похвастаться сценическим нарядом.

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Так, на своей странице в Instagram Виктория Смеюха опубликовала снимок, на котором она позирует в черном боди и легком платье с фатина. Наряд оголил подтянутую фигуру певицы.

“Ваши губы и глаза! Уже сегодня. Сумы, готовы к первому концерту в туре #13?“, - подписала пикантный кадр звезда.

Поклонники Вики из “НеАнгелов“ оставили под кадром множество восторженных отзывов.

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“Концертный костюм- выше всяких похвал!!!“, “Оп! и совсем другая Викуся“, “Очень, очень красивая, стильная, гламурная, обворожительная, милая!“, “Вика, Вы шикарная!!! Просто не оторвать глаз!!!“, “Викуся, до сих пор поем ваши песни, никак домой не дойдем!!! Мы в восторге!!! Ждем вас еще!!!“, “Спасибо за незабываемый концерт. Вика шикарная, голос, красота, харизма. Спасибо!!!!“, “Очень сексуально“, - пишут в комментариях.

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