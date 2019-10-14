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Вика из "НеАнгелов" восхитила естественной красотой

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Виктория Смеюха показала снимок без макияжа.
Вика из "НеАнгелов" восхитила естественной красотой
Вика из "НеАнгелов" восхитила естественной красотой
instagram.com/vikanablack

Известная исполнительница, солистка известной украинской группы “НеАнгелы“ Виктория Смеюха в очередной раз похвасталась естественной красотой. 

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором позирует в серой кофте и синей футболке, сидя за столом в одном из модных заведений города Сумы. На фото Смеюха предстала совсем без косметики.

“Привет, мои хорошие! Большая часть нашей команды занимается своими делами, а я есть в одиночку не люблю. Кто со мной?“, - подписала новый кадр певица.

Поклонники принялись активно комментировать новую публикацию солистки “НеАнгелов“. 

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“Красоточка любимая, приятного. Прекрасного настроения, теплого вечера, и конечно же отличного концерта и поздравляю с началом тура“,  “Просто супер без косметики“, “Хорошенькая очень, когда не накрашена)))“, “Доброго дня! Приятного аппетита тебе дорогая и обворожительная девушка и хороший человек!“, “Поставил еду перед дисплеем. Поехали, Вика, а то остывает. Приятного аппетита“, - пишут в комментариях.

Ранее темненькая из “НеАнгелов“ забросала Сеть откровенными фото с Мальдив.

 

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Теги: Виктория Смеюха
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Источник: Ivonа bigmir)net

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