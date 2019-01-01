Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Участницы "НеАнгелы" засветили идеальные фигуры в пикантных нарядах

Комментариев: 0
Артистки анонсировали киевский концерт, добавив яркое фото .

Участницы
Участницы "НеАнгелы" засветили идеальные фигуры в пикантных нарядах
instagram.com/babaslavka/

Читай также: Такая разная: Ксения Мишина очаровала Сеть кадрами со съемочной площадки

Участницы дуэта НеАнгелы слава Каминская и Виктория Смеюха покорили Сеть стройными фигурами в откровенных нарядах. Кадр из недавней фотосессии артисток появился в Инстаграм. Девушки позируют в брюках и бюстгальтерах - у Славы сверху на белье наброшен расстегнутый пиджак, а у Вики - надета сетка. Образы артисток дополняют высокие прически. Таким ярким фото НеАнгелы напомнили о киевском концерте.

Завтра очень важный день ☺️👯‍♀️ Кто с нами ставьте плюсик ☺️💃🏻💃🏻, - написали артистки.

Поклонники девушек отметили в комментариях, что их фигуры великолепны и образы им очень к лицу.

Ранее мы писали, что Слава Каминская забросала Сеть снимками дочки Лауры.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Слава Каминская, Виктория Смеюха, НеАнгелы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь