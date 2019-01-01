Артистки анонсировали киевский концерт, добавив яркое фото .

Участницы "НеАнгелы" засветили идеальные фигуры в пикантных нарядах instagram.com/babaslavka/

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Участницы дуэта НеАнгелы слава Каминская и Виктория Смеюха покорили Сеть стройными фигурами в откровенных нарядах. Кадр из недавней фотосессии артисток появился в Инстаграм. Девушки позируют в брюках и бюстгальтерах - у Славы сверху на белье наброшен расстегнутый пиджак, а у Вики - надета сетка. Образы артисток дополняют высокие прически. Таким ярким фото НеАнгелы напомнили о киевском концерте.

Завтра очень важный день ☺️👯‍♀️ Кто с нами ставьте плюсик ☺️💃🏻💃🏻, - написали артистки.

Поклонники девушек отметили в комментариях, что их фигуры великолепны и образы им очень к лицу.

Ранее мы писали, что Слава Каминская забросала Сеть снимками дочки Лауры.

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