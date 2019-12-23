Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Анна Седокова развеселила Сеть энергичным танцем - видео

Комментариев: 0
Певица Анна Седокова записала забавное видео, где она танцует в компании детей.
Анна Седокова развеселила Сеть энергичным танцем - видео
Анна Седокова развеселила Сеть энергичным танцем - видео
instagram.com/annasedokova

Украинская певица, экс-участница “ВИА Гры“ Анна Седокова повеселила поклонников забавной публикацией в соцсети. Звезда похвасталась танцевальными навыками.

Читай также: Жена молодого бойфренда Седоковой показала умилительное фото сына

Так, на официальной странице артистки в Instagram появилось видео, где она танцует в пуховике на небольшой сцене в компании детей. Веселые движения Анны удивили маленькую девочку.

В описании к ролику Седокова призналась, что только сейчас осознала, что до Нового года осталось мало времени. А она еще и не начинала подготовку к праздникам.

“Короче, супер люди! Как вы это делаете? Вот эти все подарки на Новый год? Вот вы их купили уже и подготовились? И уже знаете, где будете встречать ? И уже запаковали. Я вот только поняла, что оказывается Новый год через 7 дней и у меня вот вообще ничего не готово! Так ! Кто уже купил подарки, тот поднимите руки. Кто нет, поставьте любой другой смайлик ( ведь явно у нас нет времени ещё и смайлики искать)“, - написала Анна Седокова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Короче, супер люди! Как вы это делаете? Вот эти все подарки на Новый год? Вот вы их купили уже и подготовились? И уже знаете, где будете встречать ? И уже запаковали 😱 Я вот только поняла, что оказывается Новый год через 7 дней и у меня вот вообще ничего не готово! Так ! Кто уже купил подарки, тот поднимите руки 🤚🏼 Кто нет, поставьте любой другой смайлик ( ведь явно у нас нет времени ещё и смайлики искать 😂) #непутевыезаметки #пуститеменянатанцпол Парка @lastory_store ! Спасибо, небеса, что это моя марка и мне не пришлось покупать ничего тёплого на зиму, у меня хоть это есть 😂😂😂

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Наомним, ранеее Седокова выставила новые фото с молодым бойфрендом.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Анна Седокова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь