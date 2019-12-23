Анна Седокова развеселила Сеть энергичным танцем - видео

Певица Анна Седокова записала забавное видео, где она танцует в компании детей.

Украинская певица, экс-участница “ВИА Гры“ Анна Седокова повеселила поклонников забавной публикацией в соцсети. Звезда похвасталась танцевальными навыками.

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Так, на официальной странице артистки в Instagram появилось видео, где она танцует в пуховике на небольшой сцене в компании детей. Веселые движения Анны удивили маленькую девочку.

В описании к ролику Седокова призналась, что только сейчас осознала, что до Нового года осталось мало времени. А она еще и не начинала подготовку к праздникам.

“Короче, супер люди! Как вы это делаете? Вот эти все подарки на Новый год? Вот вы их купили уже и подготовились? И уже знаете, где будете встречать ? И уже запаковали. Я вот только поняла, что оказывается Новый год через 7 дней и у меня вот вообще ничего не готово! Так ! Кто уже купил подарки, тот поднимите руки. Кто нет, поставьте любой другой смайлик ( ведь явно у нас нет времени ещё и смайлики искать)“, - написала Анна Седокова.

Наомним, ранеее Седокова выставила новые фото с молодым бойфрендом.

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