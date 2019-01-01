Певица показала подписчикам, как они с Янисом Тиммой помогают бездомным животным .

Светится от счастья: Седокова выставила новые фото с молодым бойфрендом instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова, которая недавно поделилась с поклонниками своими переживаниями по поводу возраста, очаровала Сеть новыми фото с молодым избранником. Артистка счастлива в новых отношениях с латвийским баскетболистом 27-летним Янисом Тиммой - и с удовольствием делится своим счастьем с подписчиками в соцсетях. Так, в новой публикации в Инстаграм Анна показала, как они с любимым посетили приют для бездомных животных. На одном из фото Анна и Янис позируют в обнимку на фоне машины, нагруженной кормом.

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На другом снимке Седокова с любимым держат на руках щенков из приюта. В подписи Анна предложила подписчикам выбрать себе домашнего питомца.

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Ранее мы писали, что Анна Седокова удивила Сеть новым снимком в нижнем белье.

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