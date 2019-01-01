Модель plus size отметила, что это ее последняя фотосессия в 2019.

Модель Эшли Грэм обнажилась на последних сроках беременности - и это очень красиво instagram.com/ashleygraham

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Пышнотелая американская модель 32-летняя Эшли Грэм, которая беременна первенцем, продолжает делиться своим счастьем с поклонниками. С самого начала беременности Эшли постоянно комментирует свое состояние и показывает милые моменты "интересного положения" - она уже станцевала "с животиком" в лифте, призналась, что спит даже в самых неожиданных местах и показала, как "охотится на холодильник".

Теперь Эшли находится на последних сроках беременности - и решила показать всю красоту своего положения, сфотографировавшись без одежды. Вдохновителем обнаженных кадров стал муж звезды - видеооператор Джастин Эрвин. Он сфотографировал супругу в нежном образе в халате, а также обнаженную Грэм.

Последняя съемка в этом году с любовью моей жизни, - написала довольна Грэм.

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Подписчики Эшли активно комментирую снимки, отмечая, что они невероятно светлые и атмосферные.

Ранее мы писали, что Эшли Грэм призналась, сколько набрала за время беременности.

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