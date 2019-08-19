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Милота: Беременная модель Эшли Грэм забавно станцевала в лифте

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Одна из самых известных plus-size моделей показала, насколько ей нравится быть " в положении" .

Милота: Беременная модель Эшли Грэм забавно станцевала в лифте
Милота: Беременная модель Эшли Грэм забавно станцевала в лифте
instagram.com/ashleygraham

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Одна из самых известных в мире пышнотелых моделей 31-летняя Эшли Грэм, похоже, способна мотивировать не только полненьких девушек любить свое тело - но и потенциальных мамочек - срочно заводить детей. Модель, которая недавно объявила о своей первой беременности, очень позитивно освещает в Сети ее течение. Так, в Инстаграм Эшли поделилась видео, которое записала в лифте. в кадре беременная Эшли...танцует - да еще так зажигательно, что кажется, как-будто модель придумала новый танец специально для будущих мам. Выполняя пластичные движения, Эшли, одетая в коротенькое платье со звериным принтом, любовно поглаживает животик.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

just a mirror mood 👗 @ganni

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

К слову, Эшли уже на протяжении нескольких недель фиксирует очень милые моменты беременности. Так, недавно модель опубликовала ролик, в котором спит на пляже, положив руку на живот. В подписи Грэм отметила, что засыпает теперь внезапно и везде.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naps are a new non-negotiable @lebarthelemy

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

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Кроме того, Эшли не забывает, как раньше, фотографироваться с едой. Теперь, правда, у модели новая “фишечка“. Если раньше провокаторша Эшли кадрами с едой старалась подчеркнуть "свободу" любой девушки быть фигуристой, то теперь просто хвастается аппетитом. На днях Эшли поделилась, что в период беременности буквально с ума сходит по салатам с сыром.

Ранее мы писали, что Эшли Грэм показала, как меняется тело во время беременности. 

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Теги: Эшли Грэм, беременна, модели plus-size
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Источник: Ivona.bigmir.net

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