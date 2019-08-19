Одна из самых известных plus-size моделей показала, насколько ей нравится быть " в положении" .

Милота: Беременная модель Эшли Грэм забавно станцевала в лифте instagram.com/ashleygraham

Читай также: “Какой шикарный дом“: Каменских поразила фанатов новым фото

Одна из самых известных в мире пышнотелых моделей 31-летняя Эшли Грэм, похоже, способна мотивировать не только полненьких девушек любить свое тело - но и потенциальных мамочек - срочно заводить детей. Модель, которая недавно объявила о своей первой беременности, очень позитивно освещает в Сети ее течение. Так, в Инстаграм Эшли поделилась видео, которое записала в лифте. в кадре беременная Эшли...танцует - да еще так зажигательно, что кажется, как-будто модель придумала новый танец специально для будущих мам. Выполняя пластичные движения, Эшли, одетая в коротенькое платье со звериным принтом, любовно поглаживает животик.

К слову, Эшли уже на протяжении нескольких недель фиксирует очень милые моменты беременности. Так, недавно модель опубликовала ролик, в котором спит на пляже, положив руку на живот. В подписи Грэм отметила, что засыпает теперь внезапно и везде.

Читай также: Камалия с мужем-миллиардером отвели дочерей в первый класс - фото

Кроме того, Эшли не забывает, как раньше, фотографироваться с едой. Теперь, правда, у модели новая “фишечка“. Если раньше провокаторша Эшли кадрами с едой старалась подчеркнуть "свободу" любой девушки быть фигуристой, то теперь просто хвастается аппетитом. На днях Эшли поделилась, что в период беременности буквально с ума сходит по салатам с сыром.

Ранее мы писали, что Эшли Грэм показала, как меняется тело во время беременности.