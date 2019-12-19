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Оля Цибульская рассказала о семейной традиции на День святого Николая

Комментариев: 2
Певица Оля Цибульская поделилась планами на День святого Николая.
Оля Цибульская рассказала о семейной традиции на День святого Николая
Оля Цибульская рассказала о семейной традиции на День святого Николая
instagram.com/cybulskaya

В четверг, 19 декабря, в Украине отмечают День святого Николая. По случаю праздника известная ведущая и певица Оля Цибульская решила рассказать фанам о семейной традиции.

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Так, на своей странице в Instagram артистка рассказала, что в ночь на 19 декабря вместе с родными пишет желания и цели на предстоящий год. Этот список они прячут в елочные игрушки. А через год семейство достает бумажки с желаниями и читает вслух, проверяя все ли сбылось.

Праздничный пост Оля дополнила ярким фото. На снимке она позирует возле елки в черной кофте в белый горошек с пикантным декольте и короткой фиолетовой юбке.

“У нас є сімейна традиція. Щороку в ніч на Миколая ми пишемо бажання-цілі на рік, складаємо кожен свій папірець і ховаємо їх у ялинкові іграшки. За рік дістаємо і читаєм один одному в голос перевіряючи чи збулось і обговорюючи що можна було б зробити, аби збулось, якщо якийсь з #хочу не трапився. Я ще на зйомках, але традиції не відміняю. Сьогодні магічний вечір“, - поделилась Цибульская.

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Напомним, ранее Оля Цибульская показала, как выглядела в детстве.

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Теги: Оля Цибульская, День святого Николая
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.12.2019, 11:20
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гость
(аноним) 19.12.2019, 10:52 Тупая рагулиха, шмара галицайская!

О-о-о!!!
Кацапский уе.б.ок нарисовался! Не нравятся галицаи, мразь московитская?
Дык, не лезь сюда. И еб.и.сь с кацапскими потаскухами! Или подставь свою жопу чеченам или дагам!
гость  (аноним)  19.12.2019, 10:52
Оценка:  0
гость
Тупая рагулиха, шмара галицайская!
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