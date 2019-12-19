Оля Цибульская рассказала о семейной традиции на День святого Николая

Певица Оля Цибульская поделилась планами на День святого Николая.

В четверг, 19 декабря, в Украине отмечают День святого Николая. По случаю праздника известная ведущая и певица Оля Цибульская решила рассказать фанам о семейной традиции.

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Так, на своей странице в Instagram артистка рассказала, что в ночь на 19 декабря вместе с родными пишет желания и цели на предстоящий год. Этот список они прячут в елочные игрушки. А через год семейство достает бумажки с желаниями и читает вслух, проверяя все ли сбылось.

Праздничный пост Оля дополнила ярким фото. На снимке она позирует возле елки в черной кофте в белый горошек с пикантным декольте и короткой фиолетовой юбке.

“У нас є сімейна традиція. Щороку в ніч на Миколая ми пишемо бажання-цілі на рік, складаємо кожен свій папірець і ховаємо їх у ялинкові іграшки. За рік дістаємо і читаєм один одному в голос перевіряючи чи збулось і обговорюючи що можна було б зробити, аби збулось, якщо якийсь з #хочу не трапився. Я ще на зйомках, але традиції не відміняю. Сьогодні магічний вечір“, - поделилась Цибульская.

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Напомним, ранее Оля Цибульская показала, как выглядела в детстве.

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