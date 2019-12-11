Минус 10 килограмм: Оля Цибульская похвасталась похудением

Украинская исполнительница и ведущая Оля Цибульская рассказала поклонникам о своей борьбе с лишним весом. На своей странице в Instagram артистка призналась, что все пять лет после рождения сына сидела на диетах.

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Спустя некоторое время Оля поняла, что не сможет сама справится с лишними килограммами и решила обратиться за помощью к диетологу. Сейчас певица довольна своей фигурой. Она призналась, что теперь не ест после семи часов. А также показала, как выглядела до и после похудения на 10 килограмм.

“Я схудла на 10 кілограм. Просто одного ранку прокинулася і зрозуміла, що не можу дивитися на себе в дзеркало. Ще страшніше - мені хотілося плюнути на себе в телеекрані. Сину скоро 5 років і всі п’ять я боролася з зайвою вагою: дієти, інтервальні голодування, жорсткі обмеження. Кожен шоу-бізнесовий стрес був додатковим “вареником“ в мою тарілку. І щоразу, коли стиліст привозила сукню, на розмір більшу за минулу, я виправдовувала себе старим-добрим “в мене немає часу“, “широка кістка“ і “я ж після пологів“. В один момент я зізналася собі, що сама не впораюся. Люди лікуються від наркозалежності, алкозалежності, в мене була залежність від їжі. Мені потрібен був профі. На одній з посиденьок @viktoriya_tka4 розповіла мені про @ninaradzievskaya (НЕ реклама). І почалося як я люблю - швидко, якісно і пристрасно. Ніна, дякую за мінус 10, за те, що я жодного разу не опинилася в гастроентеролога і за S замість L . “Зливаю“ своє головне правило - я тепер ніколи не їм і не п’ю після сьомої“, - поделилась Цибульская.