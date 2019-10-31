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"После того случая...": Оля Цибульская призналась, почему не празднует Хэллоуин

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Певица Оля Цибульская рассказала о случае в Австрии, после которого она не празднует Хэллоуин.
"После того случая...": Оля Цибульская призналась, почему не празднует Хэллоуин
"После того случая...": Оля Цибульская призналась, почему не празднует Хэллоуин
instagram.com/cybulskaya

Известная украинская исполнительница и ведущая Оля Цибульская рассказала, почему не празднует Хэллоуин. Причиной всему стала жуткая история, которая случилась с ней и ее мужем в столице Австрии – Вене.

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Так, на своей странице в Instagram артистка рассказала, что однажды 31 октября остановилась с супругом в одном из отелей Вены, который был построен еще ХVІІІ веке. Ночью Цибульской приснился очень страшный сон, от которого ее разбудил еще более жуткий крик мужа из душа. Оказалось, что температура воды каким-то образом сама переключилась на кипяток.

Певица призналась, что она с возлюбленным долго смеялись над этой историей. Однако теперь она живет только в новых отелях, а Хэллоуин празднует лишь на работе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я не святкую Хеловін після цього випадку 🎃☠️😳 А ТИ? ⠀ Кілька років тому в цей час ми з чоловіком поїхали на вікенд у Відень і жили там в готелі, який був збудований ще в ХVІІІ сторіччі 😅Я ніколи не вірила в привидів і від фільмів жахів мені ніде не лоскотало 👻🤷‍♀️ ⠀ Але в одну з ночей наснився дивний моторошний сон, від якого розбудив ще більш моторошний крик чоловіка з душу 😱🔪Таких сильних емоцій в ліжку я ще ніколи не переживала 🙈🤯Виявилося, що температура води якимось чином сама перемкнулася на справжній кип’яток і чоловік ледь не зварився 🔥 ⠀ Не знаю що то було 👽 і хоча потім довго сміялися над цією історією, тепер я завжди живу лише в нових готелях, а Хеловін святкую на роботі, як і цього року 🎤🎃🕷 ⠀ А ти святкуєш Хеловін?👻 ⠀ #cybulskaya #хеловін #хеловін2019 #halloween #halloween2019 #привидение

Допис, поширений Оля Цибульська (@cybulskaya)

Напомним, ранее Оля Цибульская показала интимные сцены с Никитой Добрыниным в новом клипе.

 

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Теги: Оля Цибульская, Хэллоуин 2019
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Источник: Ivonа bigmir)net

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гость  (аноним)  01.11.2019, 11:24
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