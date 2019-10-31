Певица Оля Цибульская рассказала о случае в Австрии, после которого она не празднует Хэллоуин.

"После того случая...": Оля Цибульская призналась, почему не празднует Хэллоуин instagram.com/cybulskaya

Известная украинская исполнительница и ведущая Оля Цибульская рассказала, почему не празднует Хэллоуин. Причиной всему стала жуткая история, которая случилась с ней и ее мужем в столице Австрии – Вене.

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Так, на своей странице в Instagram артистка рассказала, что однажды 31 октября остановилась с супругом в одном из отелей Вены, который был построен еще ХVІІІ веке. Ночью Цибульской приснился очень страшный сон, от которого ее разбудил еще более жуткий крик мужа из душа. Оказалось, что температура воды каким-то образом сама переключилась на кипяток.

Певица призналась, что она с возлюбленным долго смеялись над этой историей. Однако теперь она живет только в новых отелях, а Хэллоуин празднует лишь на работе.

Напомним, ранее Оля Цибульская показала интимные сцены с Никитой Добрыниным в новом клипе.

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