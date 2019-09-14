Обнаженная Оля Цибульская поделилась постельным фото

Певица Оля Цибульская призналась, как чувствует себя после концертов и показала снимок в постели.

Известная украинская ведущая и певица Ольга Цибульская часто удивляет своих фанатов откровенными признаниями и пикантными фотографиями.

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Так, недавно на своей странице в Instagram 33-летняя звезда опубликовала фото, на котором она позирует на постели обнаженная и с ярким макияжем.

В описании к свежему кадру артистка рассказала как чувствует себя после концертов. Оля призналась, что после выступлений ее сердце наполняется счастьям, а вот тело очень устает.

“Мушу зызнатись. Кожного разу після концерту моє серце переповнене щастям. А тіло - як пустий тюбик з-під зубної пасти“⠀- написала Цибульская.

Также Цибульская поинтересовалась у своих поклонников, что сделать сначала: принять душ или выпить кофе?

Допоможіть тепер: що робити в першу чергу??? В душ чи кави? ⠀

Напомним, ранее Оля Цибульская впервые показала своего брата.

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