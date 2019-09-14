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Обнаженная Оля Цибульская поделилась постельным фото

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Певица Оля Цибульская призналась, как чувствует себя после концертов и показала снимок в постели.
Обнаженная Оля Цибульская поделилась постельным фото
Обнаженная Оля Цибульская поделилась постельным фото
instagram.com/cybulskaya

Известная украинская ведущая и певица Ольга Цибульская часто удивляет своих фанатов откровенными признаниями и пикантными фотографиями.

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Так, недавно на своей странице в Instagram 33-летняя звезда опубликовала фото, на котором она позирует на постели обнаженная и с ярким макияжем.

В описании к свежему кадру артистка рассказала как чувствует себя после концертов. Оля призналась, что после выступлений ее сердце наполняется счастьям, а вот тело очень устает.

“Мушу зызнатись. Кожного разу після концерту моє серце переповнене щастям. А тіло - як пустий тюбик з-під зубної пасти“⠀- написала Цибульская.

Также Цибульская поинтересовалась у своих поклонников, что сделать сначала: принять душ или выпить кофе?

Допоможіть тепер: що робити в першу чергу??? В душ чи кави? ⠀

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мушу зізнатись🙄 ⠀ ⠀ Кожного разу після концерту моє ❤️ серце переповнене щастям.А тіло- як пустий тюбик з-під зубної пасти 🤪⠀ ⠀ Пора збиратись в дорогу.Завтра #могильовподільський 💋 ⠀ ⠀ ⠀ Дякую за крутий вечір музики усім хто співав сьогодні зі мною. 🥁🎤🎺🎸🎻🎹🎼🎧 Допоможіть тепер : що робити в першу чергу ??? ⠀ ⠀ ⠀ 🌊В душ , чи кави ☕️? ⠀ #cubulska #деньміста #артист #cybulskaya #безтебенеможувстати

Допис, поширений Оля Цибульська (@cybulskaya)

Напомним, ранее Оля Цибульская впервые показала своего брата.

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Теги: Оля Цибульская
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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RomaCrimea    16.09.2019, 15:37
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RomaCrimea
Нае6али. Расходимся.
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