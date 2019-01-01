Оля Цибульская показала, как выглядела в детстве: фото

14 декабря певица отмечает 34-й день рождения.

Сегодня, 14 декабря, украинская певица Оля Цибульская, которая недавно похвасталась похудением, празднует свой день рождения. В честь этого артистка показала своим фолловерам, как она выглядела в детстве.

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Архивный снимок звезда разместила на своей странице в Инстаграм. К слову, сегодня ей исполнилось 34 года.

Мне сегодня 34! Мама говорит, что 3+4 будет 7, а папа говорит: “Слушай маму“, - написала Оля в посте.

На черно-белом фото Оля запечатлена с короткой стрижкой и в нарядной кофточке.

Поклонники и коллеги принялись поздравлять Олю с днем рождения. Также подписчики высказали мнение о том, что сын Оли Нестор очень похож на артистку в детстве.

Ранее мы писали, что Оля Цибульская выпустила трек о запретной любви к Никите Добрынину.

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