Редкое фото: Шэрон Стоун показала, как выглядела в юности

Голливудская звезда Шэрон Стоун поделилась архивным снимком.

Всемирно известная американская актриса, продюсер и модель Шэрон Стоун порадовала поклонников новой публикацией в соцсети. Звезда поделилась архивным снимком.

Читай также: Дженнифер Лопес станцевала на сцене вместе с 74-летней мамой - видео

Так, на официальной странице 61-летней артистки в Instagram появилось фото со времен ее юности. Молодая Шэрон в сером свитере и темно-синих джинсах сидит в кресле. В руках она держит новогодний подарок.

скриншот

Ранее сообщалось, что Шэрон Стоун повторила самую знаменитую “пикантную“ сцену из “Основного инстинкта“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​​