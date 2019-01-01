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Редкое фото: Шэрон Стоун показала, как выглядела в юности

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Голливудская звезда Шэрон Стоун поделилась архивным снимком.
Редкое фото: Шэрон Стоун показала, как выглядела в юности
Редкое фото: Шэрон Стоун показала, как выглядела в юности
Getty Images

Всемирно известная американская актриса, продюсер и модель Шэрон Стоун порадовала поклонников новой публикацией в соцсети. Звезда поделилась архивным снимком.

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Так, на официальной странице 61-летней артистки в Instagram появилось фото со времен ее юности. Молодая Шэрон в сером свитере и темно-синих джинсах сидит в кресле. В руках она держит новогодний подарок.

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Ранее сообщалось, что Шэрон Стоун повторила самую знаменитую “пикантную“ сцену из “Основного инстинкта“.

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Теги: Шэрон Стоун
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Источник: Ivоna bigmir)net

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