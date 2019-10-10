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Оля Цибульская выпустила трек о запретной любви к Никите Добрынину

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Певица Оля Цибульская презентовала песню "Янголи плачуть" и показала провокационное фото с ведущим Никитой Добрыниным.
Оля Цибульская выпустила трек о запретной любви к Никите Добрынину
Оля Цибульская выпустила трек о запретной любви к Никите Добрынину
instagram.com/cybulskaya

Известная украинская исполнительница и ведущая Оля Цибульская порадовала поклонников новой песней. В четверг, 10 октября, звезда презентовала композицию “Янголи плачуть“.

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Свежий трек артистки рассказывает о девушках, которые решились на настоящую любовь даже тогда, когда это невозможно. Автором песни “Янголи плачуть“ выступила сама Цибульская.

В день премьеры Оля опубликовала в Instagram совместное фото с ведущим и бывшим участником шоу “Холостяк“ Никитой Добрыниным. Паре неоднократно приписывали роман. Теперь Цибульская вновь подогрела слухи об их с Никитой отношения. К тому же поздравила экс-холостяка с премьерой песни о запретной любви “Янголи плачуть“.

“Кажуть, я вкрала тебе... Вночі запостила це фото, злякалась і видалила. На ранок дійшло.. Хто не любив, той і нам не пробачить. Для щастя треба сміливість і музика. З прем’єрою нас #янголиплачуть“, - подписала провокационное фото Цибульская.

Слушайте онлайн новый хит Оли Цибульской “Янголи плачуть“:

Напомним, ранее Никита Добрынин признался, какие его недостатки “бесят“ Дашу Квиткову.

 

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Теги: Оля Цибульская, Никита Добрынин
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Источник: Ivonа bigmir)net

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