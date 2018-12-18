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День Святого Николая: Что нельзя делать, приметы и суеверия

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Ivona.bigmir.net предлагает подборку традиций ко Дню Святого Николая.

День Святого Николая: Что нельзя делать, приметы и суеверия
День Святого Николая: Что нельзя делать, приметы и суеверия
pinterest.com

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День Святого Николая отмечают 19 декабря. Предлагаем вспомнить, какие подарки традиционно дарят к этому празднику, и что, согласно народным верованиям, можно делать в этот день.

Святой Николай, в сложившейся традиции, обычно, как и Санта-Клаус, путешествует с огромным мешком подарков. Его сопровождают ангелы и чертики. Херувимчики кладут послушным детям под подушку подарки, а вторые - прячут у изголовья непослушных прутики.

Взрослым в старину подарков не дарили. Они варили пиво, пекли постные пироги с грибами и устраивали забаву – часто катались на конях.

Девушки на выданье – перебирали на Николая свое приданное и складывали в сундук, чтобы потом встречать сватов.

День Святого Николая: Что нельзя делать, приметы и суеверия
День Святого Николая: Что нельзя делать, приметы и суеверия
pinterest.com
  

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В старину верили, что в День святого Николая необходимо совершать добрые поступки и жертвовать нуждающимся – иначе семь лет не будет добра.

Также есть примета, что здоровья в следующем году будет столько же, сколько на Николая совершишь бескорыстных добрых дел. Однако взаймы на Николая нельзя давать категорически – уйдет достаток из семьи. В преддверие Николая нужно и самому отдать долги, также наладить отношения со всеми, с кем был в ссоре.

День Святого Николая: Что нельзя делать, приметы и суеверия
День Святого Николая: Что нельзя делать, приметы и суеверия
pinterest

На Николая нужно загадывать самое желанное – оно должно сбыться.

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Лучше праздник начать с посещения церкви. До того, как пойти в храм – хозяин должен обойти и накормить скотину – это также сулит достаток и благополучие на целый год. Весь день на Николая традиционно не шьют, не стирают и в принципе откладывают все хлопоты по хозяйству.

Меню 19 декабря праздничное. Для постящихся – можно поставить на стол рыбу.

Приметы в день святого Николая

  • Земля покрылась снегом - зима грядет с сильными морозами.
  • Теплый денек на праздник – зима будет не холодной.
  • Иней перед днем Николая – к урожайному году.

Ранее мы писали, что подарить на Новый год. 

 

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Теги: День святого Николая, традиции, новогодние праздники, подарки
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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VikaGraum    18.12.2018, 10:52
Оценка:  -1
VikaGraum
"... христиане восточного обряда..."
_____
Интересная формулировка)
Так принято про масонов вообще-то писать: масонство шотландского обряда (шведского, восточного, египетского и т.д.) А вот западных и восточных христиан обычно просто именуют "католиками" и "православными".
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