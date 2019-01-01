Седокова появилась на тусовке с любимым и вызвала новые споры о беременности
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Певица Анна Седокова, которая не так давно шокировала публику романом с женатым латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, пышно отпраздновала 37 День рождения. Фото разместили в Инстаграм артистки. На них появляется и Янис Тимма, позируя в обнимку с любимой. Анна одета в приталенное ярко-красное платье с блестками, которое сильно обтягивает ее живот. С некоторых ракурсов кажется, что артистка в положении, что сразу же подметили подписчики.
С Днём Рождения 🥳❤
Мне до сих пор кажется, что это сказка! Но, это реальность🤗
Обожаю вас, мои друзья! Спасибо, что были с нами!!! Теперь, я могу рассказать, как организовать крутую вечеринку!
Итак, первое, - найди надежных партнеров, которые будут с тобой на одной волне, все 24 часа на связи и не возненавидят вас 😂
Спасибо нашему организатору @perets_pro, мы даже попугая нашли 🦜, а ещё свечи @roscandles_ и даже выездной бар, - написала Анна.
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Еще одна публикация артистки еще более подкрепила подозрения поклонников - Анна показала, как после вечеринки переобулась в туфли избранника.
Любовь- это когда после вечеринки он отдаёт тебе свои ботинки, а сам идёт в носках❤️
Пусть это фото будет первым официальным нашего праздника вчера! Я благодарю всех наших друзей и самых любимых артистов, которые стали нашим праздником 🙏🏼
И бесконечно благодарю тебя, любимый @janis.timma за все ❤️ #люблю #сильносилно, - написала Седокова.
Естественно, фанаты сложили два и два и решили, что у Седоковой попросту отекли ноги из-за “интересного положения“.
Ранее мы писали, что Седокова показала поцелуй с бойфрендом.
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