Именинница Милла Йовович рассказала, какой подарок получила от дочерей

Голливудская звезда украинского происхождения отпраздновала 44-й день рождения.

Во вторник, 17 декабря, свой 44-й день рождения отметила американская актриса и модель украинского происхождения Милла Йовович. На своей странице в Instagram артистка рассказала подписчикам, какой подарок получила от своих детей.

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Так, в аккаунте Йовович появился кадр, где она позирует в красном платье в белый горошек на фоне новогодней елки и демонстрирует округлившийся живот. Отметим, что сейчас актриса находится на восьмом месяце беременности.

В описании к свежему фото Милла поблагодарила всех за поздравления. А также рассказала, что дочери 12-летняя Эва Габо и 4-летняя Дашиэл Иден преподнесли ей в 7 утра пончики и воздушные шарики. Актриса призналась, что от такого количества сладкого ее тошнило, однако она была очень тронута подарком детей.

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Напомним, что 18 декабря свой день рождения отмечает Брэд Питт.

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