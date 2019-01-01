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Именинница Милла Йовович рассказала, какой подарок получила от дочерей

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Голливудская звезда украинского происхождения отпраздновала 44-й день рождения.
Именинница Милла Йовович рассказала, какой подарок получила от дочерей
Именинница Милла Йовович рассказала, какой подарок получила от дочерей
Getty Images

Во вторник, 17 декабря, свой 44-й день рождения отметила американская актриса и модель украинского происхождения Милла Йовович. На своей странице в Instagram артистка рассказала подписчикам, какой подарок получила от своих детей.

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Так, в аккаунте Йовович появился кадр, где она позирует в красном платье в белый горошек на фоне новогодней елки и демонстрирует округлившийся живот. Отметим, что сейчас актриса находится на восьмом месяце беременности.

В описании к свежему фото Милла поблагодарила всех за поздравления. А также рассказала, что дочери 12-летняя Эва Габо  и 4-летняя Дашиэл Иден преподнесли ей в 7 утра пончики и воздушные шарики. Актриса призналась, что от такого количества сладкого ее тошнило, однако она была очень тронута подарком детей. 

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Напомним, что 18 декабря свой день рождения отмечает Брэд Питт.

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Теги: Милла Йовович
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Источник: Ivоna bigmir)net

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