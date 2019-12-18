День рождения Брэда Питта: Фото голливудского актера в молодости

18 декабря голливудскому актеру исполняется 56 лет.

Сегодня, 18 декабря, известный американский актер и продюсер Брэд Питт отмечает 56-й день рождения. Секс-символ голливудского кино сначала планировал связать свою жизнь с журналистикой и рекламным делом. Однако понял, что это не его и подался на актерские курсы. В фильмах начал сниматься в 1987 году. А после 8 лет второстепенных ролей Питт наконец-то получил признание благодаря участию в съемках “Интервью с вампиром“.

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Сейчас артист является одним из самых востребованных актеров. На его счету уже более 70 фильмов. Кроме того, артист пробует себя в качестве продюсера. Так, в 2014 году Брэд получил Оскар как один из продюсеров фильма “12 лет рабства“.

В честь дня рождения Брэта Питта Ivona предлагает вспомнить, как голливудский актер выглядел в молодости.

Напомним, ранее Брэд Питт заявился на рождественскую вечеринку экс-супруги Энистон.

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