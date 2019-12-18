Остался в одних носках: Седокова рассказала о трогательном поступке бойфренда

Возлюбленный Анны Седоковой Янис Тимма отдал ей свои ботинки.

В понедельник, 16 декабря, известная украинская певица, бывшая участница группы “ВИА Гра“ Анна Седокова отметила свой 37-й день рождения в компании друзей, родственников и конечно же нового возлюбленного, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

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На своей странице в Instagram именинница рассказала о трогательном поступке 27-летнего бойфренда на праздничной вечеринке. Когда Анна устала устала ходить на каблуках, Янис отдал ей свои ботинки, а сам остался в одних носках.

“Любовь- это когда после вечеринки он отдаёт тебе свои ботинки, а сам идёт в носках. Пусть это фото будет первым официальным нашего праздника вчера! Я благодарю всех наших друзей и самых любимых артистов, которые стали нашим праздником. И бесконечно благодарю тебя, любимый @janis.timma за все“, - поделилась Седокова.

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Напомним, ранее Анна Седокова показала нежный поцелуй с новым возлюбленным Янисом Тиммой.

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