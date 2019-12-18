Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Остался в одних носках: Седокова рассказала о трогательном поступке бойфренда

Комментариев: 1
Возлюбленный Анны Седоковой Янис Тимма отдал ей свои ботинки.
Остался в одних носках: Седокова рассказала о трогательном поступке бойфренда
Остался в одних носках: Седокова рассказала о трогательном поступке бойфренда
instagram.com/annasedokova

В понедельник, 16 декабря, известная украинская певица, бывшая участница группы “ВИА Гра“ Анна Седокова отметила свой 37-й день рождения в компании друзей, родственников и конечно же нового возлюбленного, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

Читай также: Новый бойфренд Седоковой трогательно поздравил ее с днем рождения

На своей странице в Instagram именинница рассказала о трогательном поступке 27-летнего бойфренда на праздничной вечеринке. Когда Анна устала устала ходить на каблуках, Янис отдал ей свои ботинки, а сам остался в одних носках.

“Любовь- это когда после вечеринки он отдаёт тебе свои ботинки, а сам идёт в носках. Пусть это фото будет первым официальным нашего праздника вчера! Я благодарю всех наших друзей и самых любимых артистов, которые стали нашим праздником. И бесконечно благодарю тебя, любимый @janis.timma за все“, - поделилась Седокова.

скриншот

Напомним, ранее Анна Седокова показала нежный поцелуй с новым возлюбленным Янисом Тиммой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Янис Тимма, Анна Седокова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  18.12.2019, 11:00
Оценка:  0
гость
А ты останешься ваще без ничего. И он тебя пердолит в одних вонючих носках. А потом ты сидишься на его член. Потому ты и Седокова. Вот она любовь,шлюшка
гость  (аноним)  18.12.2019, 11:00
Оценка:  0
гость
Лох он обоссаный!
Бросил жену и ребёнка ради этой старой прошмандовки!
птицелов    18.12.2019, 10:57
Оценка:  0
птицелов
Аня вже потрібно подорослішати ти мама троїх дітей, тобі не 16 років а 37!))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь