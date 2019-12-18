Билли Айлиш показала детские кадры в честь дня рождения - видео

18 декабря певице Билли Айлиш исполняется 18 лет.

Сегодня, 18 декабря, свой 18-й день рождения отмечает американская певица, исполнительница популярного хита “Bad guy“ Билли Айлиш. По случаю праздника знаменитость решила показать фанам, как выглядела в детстве.

Читай также: Разрывает YouTube: Билли Айлиш выпустила новый клип “Xanny“ - видео

На своей официальной странице в Instagram Айлиш опубликовала видео, в котором соединила несколько отрезков со своих детских выступлений. Маленькая Билли танцует, поет и играет на гитаре и фортепиано. Кроме того, в ролике можно увидеть кадры, где артистка выступает перед многотысячной аудиторией.

“18 сегодня“, - лаконично подписала публикацию Айлиш.

Ранее сообщалось, что Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.