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Билли Айлиш показала детские кадры в честь дня рождения - видео

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18 декабря певице Билли Айлиш исполняется 18 лет.
Билли Айлиш показала детские кадры в честь дня рождения - видео
Билли Айлиш показала детские кадры в честь дня рождения - видео
Getty Images

Сегодня, 18 декабря, свой 18-й день рождения отмечает американская певица, исполнительница популярного хита “Bad guy“ Билли Айлиш. По случаю праздника знаменитость решила показать фанам, как выглядела в детстве.

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На своей официальной странице в Instagram Айлиш опубликовала видео, в котором соединила несколько отрезков со своих детских выступлений. Маленькая Билли танцует, поет и играет на гитаре и фортепиано. Кроме того, в ролике можно увидеть кадры, где артистка выступает перед многотысячной аудиторией.

“18 сегодня“, - лаконично подписала публикацию Айлиш.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 tomorrow

Допис, поширений BILLIE EILISH (@billieeilish)

Ранее сообщалось, что Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса.

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Теги: Билли Айлиш
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Источник: Ivоna bigmir)net

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