Билли Айлиш получила в подарок инструкцию по приготовлению беляшей и чебуреков

Американская певица Билли Айлиш стала приглашенной гостей на шоу "Вечерний Ургант".

Известная американская исполнительница, которая на днях попала в Книгу рекордов Гиннесса, Билли Айлиш приняла участие в съемках развлекательного шоу “Вечерний Ургант“. Выпуск вышел в понедельник, 9 сентября.

Во время программы Иван Ургант подарил Айлиш забавный подарок. Ведущий рассказал, что фанатов Билли в России называют “беляшами“ (сокращенное слово от имени и фамилии артистки). Поэтому Ургант решил подарить 17-летней звезде инструкцию по приготовлению беляшей, пирожков и чебуреков.

Также в шоу Айлиш предложили пройти тест “Сколько процентов Билли Айлиш в тебе?“. Исполнительница набрала максимальный результат.

В конце передачи “Вечерний Ургант“ Билли Айлиш спела свой самый популярный хит “Bad Guy“, при этом использовав только слова “Да“.

Напомним, ранее Билли Айлиш выпустила новый видеоклип на песню “Аll the good girls go to hell“.