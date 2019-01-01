Разрывает YouTube: Билли Айлиш выпустила новый клип "Xanny" - видео

Певица Билли Айлиш стала режиссером новой видеоработы на песню "Xanny".

Популярная американская певица Билли Айлиш, которая недавно стала победительницей Apple Music Awards 2019, порадовала поклонников новым клипом. Звезда выпустила видео на песню “Xanny“ .

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Презентация нового хита 17-летней артистки состоялась в четверг, 5 декабря, на официальном ютуб-канале Айлиш. Видео сразу же попало в тренды видеохостинга. За сутки ролик посмотрели около 9 млн пользователей Сети.

Отметим, что режиссером клипа выступила сама Айлиш. В видео она сидит на скамейке а прохожие тушат сигареты о ее лицо.

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