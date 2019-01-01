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Разрывает YouTube: Билли Айлиш выпустила новый клип "Xanny" - видео

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Певица Билли Айлиш стала режиссером новой видеоработы на песню "Xanny".
Разрывает YouTube: Билли Айлиш выпустила новый клип "Xanny" - видео
Разрывает YouTube: Билли Айлиш выпустила новый клип "Xanny" - видео
скриншот с видео

Популярная американская певица Билли Айлиш, которая недавно стала победительницей Apple Music Awards 2019, порадовала поклонников новым клипом. Звезда выпустила видео на песню “Xanny“ .

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Презентация нового хита 17-летней артистки состоялась в четверг, 5 декабря, на официальном ютуб-канале Айлиш. Видео сразу же попало в тренды видеохостинга. За сутки ролик посмотрели около 9 млн пользователей Сети.

Отметим, что режиссером клипа выступила сама Айлиш. В видео она сидит на скамейке а прохожие тушат сигареты о ее лицо. 

Ранее стало известно, какие видео были самыми популярными в 2019 году в Украине.

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Теги: Билли Айлиш
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Источник: Ivоna bigmir)net

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