Разрывает YouTube: Билли Айлиш выпустила новый клип "Xanny" - видео
Популярная американская певица Билли Айлиш, которая недавно стала победительницей Apple Music Awards 2019, порадовала поклонников новым клипом. Звезда выпустила видео на песню “Xanny“ .
Читай также: 17-летняя Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса
Презентация нового хита 17-летней артистки состоялась в четверг, 5 декабря, на официальном ютуб-канале Айлиш. Видео сразу же попало в тренды видеохостинга. За сутки ролик посмотрели около 9 млн пользователей Сети.
Отметим, что режиссером клипа выступила сама Айлиш. В видео она сидит на скамейке а прохожие тушат сигареты о ее лицо.
Ранее стало известно, какие видео были самыми популярными в 2019 году в Украине.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил