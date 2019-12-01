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Apple Music Awards 2019: Названы победители первой музыкальной премии от Apple

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Компания Apple создала собственную музыкальную премию и назвала первых победителей.
Apple Music Awards 2019: Названы победители первой музыкальной премии от Apple
Apple Music Awards 2019: Названы победители первой музыкальной премии от Apple
gettyImages.com

Известная американская компания Apple, которая специализируется на выпуске компьютеров, планшетов, смартфонов и других различных гаджетов и приложений, объявила о создании своей собственной музыкальной премии Apple Music Awards.

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Первая церемония вручения наград состоится в среду, 4 декабря, в Театре Стива Джобса в калифорнийском Apple Park. Однако список победителей музыкальной премии появился на официальном сайте Apple еще в понедельник, 2 декабря. 

В публикации сообщается, что награды Apple Music Awards 2019 будут вручаться в пяти номинациях. Так, победителей в номинациях “Артист года“, “Лучший автор песен“ и “Прорыв года“ будут выбирать редакторы Apple Music, среди которых есть музыкальные критики и знаменитости. А победителей в категориях “Альбом года“ и “Песня года“ будут определять по данным стриминга Apple Music.

Победители первой премии Apple Music Awards 2019:

  • Артист года - Билли Айлиш
  • Альбом года - “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“, Билли Айлиш
  • Лучший автор песен - Билли Айлиш и ее брат FINNEAS

  • Прорыв года - Lizzo (Лиззо)

  • Песня года - “Old Town Road“ Lil Nas X

Напомним, ранее стал известен список номинантов премии “Грэмми 2020“.

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Теги: Apple Music Awards 2019, Apple, Билли Айлиш, FINNEAS, Lizzo, Lil Nas X
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Источник: Ivona bigmir)net,

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