Apple Music Awards 2019: Названы победители первой музыкальной премии от Apple
Известная американская компания Apple, которая специализируется на выпуске компьютеров, планшетов, смартфонов и других различных гаджетов и приложений, объявила о создании своей собственной музыкальной премии Apple Music Awards.
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Первая церемония вручения наград состоится в среду, 4 декабря, в Театре Стива Джобса в калифорнийском Apple Park. Однако список победителей музыкальной премии появился на официальном сайте Apple еще в понедельник, 2 декабря.
В публикации сообщается, что награды Apple Music Awards 2019 будут вручаться в пяти номинациях. Так, победителей в номинациях “Артист года“, “Лучший автор песен“ и “Прорыв года“ будут выбирать редакторы Apple Music, среди которых есть музыкальные критики и знаменитости. А победителей в категориях “Альбом года“ и “Песня года“ будут определять по данным стриминга Apple Music.
Победители первой премии Apple Music Awards 2019:
- Артист года - Билли Айлиш
- Альбом года - “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“, Билли Айлиш
- Лучший автор песен - Билли Айлиш и ее брат FINNEAS
- Прорыв года - Lizzo (Лиззо)
- Песня года - “Old Town Road“ Lil Nas X
Напомним, ранее стал известен список номинантов премии “Грэмми 2020“.
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