"Грэмми-2020": Кто стал номинантом главной музыкальной премии
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26 января 2020 года состоится очередная церемония вручения самой престижной музыкальной премии “Грэмми“. В Сети уже опубликовали список номинантов, который удивил своей разношерстностью и обилием новых лиц в музыке. Так, за стутэтки “Грэмми-2020“ поборются американский инди-фольк коллектив Bon Iver, исполнительница, автор песен Billie Eilish, известный рэпер из Атланты Lil Nas X, известная певица Lana Del Rey, рэперша Lizzo, хип-хоп исполнитель Post Malone, шотландский певец и автор песен Lewis Capaldi и другие музыканты.
Подаем списки номинантов в основных категориях. Полный список претендентов на “Грэмми-2020“ - на сайте премии.
- Лучший альбом:
Bon Iver - i, i
Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell
Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
Ariana Grande - Thank U, Next
H.E.R. - I Used To Know Her
Lil Nas X - 7
Lizzo - Cuz I Love You
Vampire Weekend - Father of the Bride
- Лучшая запись:
Bon Iver - Hey, Ma
Billie Eilish - Bad Guy
Ariana Grande - 7 Rings
H.E.R. - Hard Place
Khalid - Talk
Lil Nas X - Old Town Road
Lizzo - Truth Hurts
Post Malone - Sunflower
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- Лучшая песня:
Lady Gaga - Always Remember Us This Way
Billie Eilish - Bad Guy
Tanya Tucker - Bring My Flowers Now
H.E.R. - Hard Place
Taylor Swift - Lover
Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell
Lewis Capaldi - Someone You Loved
Lizzo - Truth Hurts
- Лучший новый артист:
Black Pumas
Billie Eilish
Lil Nas X
Lizzo
Maggie Rogers
Rosalia
Tank and The Bangas
Yola
В 2020 году состоится 62-я по счету церемония награждения “Грэмми“, премии присуждаются Национальной академией искусства и науки звукозаписи США (NARAS).
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