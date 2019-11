"Грэмми-2020": Кто стал номинантом главной музыкальной премии

Кто в этом году претендует на самую престижную американскую музыкальную премию - список номинантов в основных категориях .

26 января 2020 года состоится очередная церемония вручения самой престижной музыкальной премии “Грэмми“. В Сети уже опубликовали список номинантов, который удивил своей разношерстностью и обилием новых лиц в музыке. Так, за стутэтки “Грэмми-2020“ поборются американский инди-фольк коллектив Bon Iver, исполнительница, автор песен Billie Eilish, известный рэпер из Атланты Lil Nas X, известная певица Lana Del Rey, рэперша Lizzo, хип-хоп исполнитель Post Malone, шотландский певец и автор песен Lewis Capaldi и другие музыканты.

Подаем списки номинантов в основных категориях. Полный список претендентов на “Грэмми-2020“ - на сайте премии.

Лучший альбом:

Bon Iver - i, i

Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell

Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Ariana Grande - Thank U, Next

H.E.R. - I Used To Know Her

Lil Nas X - 7

Lizzo - Cuz I Love You

Vampire Weekend - Father of the Bride

Лучшая запись:

Bon Iver - Hey, Ma

Billie Eilish - Bad Guy

Ariana Grande - 7 Rings

H.E.R. - Hard Place

Khalid - Talk

Lil Nas X - Old Town Road

Lizzo - Truth Hurts

Post Malone - Sunflower

Лучшая песня:

Lady Gaga - Always Remember Us This Way

Billie Eilish - Bad Guy

Tanya Tucker - Bring My Flowers Now

H.E.R. - Hard Place

Taylor Swift - Lover

Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell

Lewis Capaldi - Someone You Loved

Lizzo - Truth Hurts

Лучший новый артист:

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalia

Tank and The Bangas

Yola



В 2020 году состоится 62-я по счету церемония награждения “Грэмми“, премии присуждаются Национальной академией искусства и науки звукозаписи США (NARAS).

