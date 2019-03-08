YouTube составил ТОП-10 самых популярных видео 2019 года в Украине
Создатели YouTube представили ежегодный рейтинг самых популярных видео YouTube Rewind 2019. Так, ТОП-10 музыкальных видео возглавил клип российского исполнителя Артура Пирожкова “Зацепила“.
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Еще один хит Пирожкова “Алкоголичка“ оказался на втором месте в рейтинге. А третью строчку заняла украинская группа “Время и Стекло“ с песней “Дим“.
Топ-10 самых популярных музыкальных видео 2019 года в Украине:
- Артур Пирожков - “Зацепила“
- Артур Пирожков - “Алкоголичка“
- Время и Стекло - “Дим“
- Artik & Asti feat. Артем Качер - “Грустный дэнс“
- NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ - “ПOПА КАК У КИМ“
- RASA - “Пчеловод“
- GAYAZOV$ BROTHER$ - “До встречи на танцполе“
- Billie Eilish - “bad guy“
- Jerry Heil - “#ОХРАНА_ОТМЄНА“
- Тима Белорусских - “Витаминка“
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А вот лидером в рейтинге авторских видео стала пародия на самый известный хит группы КAZKA “Плакала”. Ролик был опубликован на канале “Чоткий Паца”.
Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2019 году:
- KAZKA - ПЛАКАЛА (ПАРОДІЯ)
- Фиксики - новые серии - Маскарад (Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп)
- Я, Ты, Он, Она - Романтическая комедия 2019
- Жигуль - ПАРОДІЯ | Дима Билан - Молния
- Маша и Медведь - Ура! Скоро каникулы!
- Бокс Александр Усик VS Чазз Уизерспун
- ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
- Слуга Народа 3. Выбор - 1 серия | Премьера сериала 2019
- Колыма - родина нашего страха / Kolyma - Birthplace of Our Fear
- Холостяк 9 – Выпуск 1 от 08.03.2019
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