Узнайте, какие видео на YouTube смотрели украинцы в 2019 году.

YouTube составил ТОП-10 самых популярных видео 2019 года в Украине depositphotos.com

Создатели YouTube представили ежегодный рейтинг самых популярных видео YouTube Rewind 2019. Так, ТОП-10 музыкальных видео возглавил клип российского исполнителя Артура Пирожкова “Зацепила“.

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Еще один хит Пирожкова “Алкоголичка“ оказался на втором месте в рейтинге. А третью строчку заняла украинская группа “Время и Стекло“ с песней “Дим“.

Топ-10 самых популярных музыкальных видео 2019 года в Украине:

Артур Пирожков - “Зацепила“ Артур Пирожков - “Алкоголичка“ Время и Стекло - “Дим“ Artik & Asti feat. Артем Качер - “Грустный дэнс“ NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ - “ПOПА КАК У КИМ“ RASA - “Пчеловод“ GAYAZOV$ BROTHER$ - “До встречи на танцполе“ Billie Eilish - “bad guy“ Jerry Heil - “#ОХРАНА_ОТМЄНА“ Тима Белорусских - “Витаминка“

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А вот лидером в рейтинге авторских видео стала пародия на самый известный хит группы КAZKA “Плакала”. Ролик был опубликован на канале “Чоткий Паца”.

Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2019 году:

KAZKA - ПЛАКАЛА (ПАРОДІЯ) Фиксики - новые серии - Маскарад (Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп) Я, Ты, Он, Она - Романтическая комедия 2019 Жигуль - ПАРОДІЯ | Дима Билан - Молния Маша и Медведь - Ура! Скоро каникулы! Бокс Александр Усик VS Чазз Уизерспун ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ Слуга Народа 3. Выбор - 1 серия | Премьера сериала 2019 Колыма - родина нашего страха / Kolyma - Birthplace of Our Fear Холостяк 9 – Выпуск 1 от 08.03.2019

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