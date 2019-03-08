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YouTube составил ТОП-10 самых популярных видео 2019 года в Украине

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Узнайте, какие видео на YouTube смотрели украинцы в 2019 году.
YouTube составил ТОП-10 самых популярных видео 2019 года в Украине
YouTube составил ТОП-10 самых популярных видео 2019 года в Украине
depositphotos.com

Создатели YouTube представили ежегодный рейтинг самых популярных видео YouTube Rewind 2019. Так, ТОП-10 музыкальных видео возглавил клип российского исполнителя Артура Пирожкова “Зацепила“.

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Еще один хит Пирожкова “Алкоголичка“ оказался на втором месте в рейтинге. А третью строчку заняла украинская группа “Время и Стекло“ с песней “Дим“.

Топ-10 самых популярных музыкальных видео 2019 года в Украине:

  1. Артур Пирожков - “Зацепила“ 
  2. Артур Пирожков - “Алкоголичка“ 
  3. Время и Стекло - “Дим“
  4. Artik & Asti feat. Артем Качер - “Грустный дэнс“ 
  5. NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ - “ПOПА КАК У КИМ“
  6. RASA - “Пчеловод“  
  7. GAYAZOV$ BROTHER$ - “До встречи на танцполе“
  8. Billie Eilish - “bad guy“
  9. Jerry Heil - “#ОХРАНА_ОТМЄНА“ 
  10. Тима Белорусских - “Витаминка“

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А вот лидером в рейтинге авторских видео стала пародия на самый известный хит группы КAZKA “Плакала”. Ролик был опубликован на канале “Чоткий Паца”.

 Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2019 году:

  1. KAZKA - ПЛАКАЛА (ПАРОДІЯ)
  2. Фиксики - новые серии - Маскарад (Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп)
  3. Я, Ты, Он, Она - Романтическая комедия 2019
  4. Жигуль - ПАРОДІЯ | Дима Билан - Молния
  5. Маша и Медведь -  Ура! Скоро каникулы! 
  6. Бокс Александр Усик VS Чазз Уизерспун
  7. ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
  8. Слуга Народа 3. Выбор - 1 серия | Премьера сериала 2019
  9. Колыма - родина нашего страха / Kolyma - Birthplace of Our Fear
  10. Холостяк 9 – Выпуск 1 от 08.03.2019

Ранее Shazam обнародовал ТОП-10 самых популярных песен уходящего года.

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Теги: YouTube, YouTube Rewind, Самые популярные видео на YouTube
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Источник: Ivоna bigmir)net

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