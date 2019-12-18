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Похудевшая Лорак продемонстрировала Look в латексе и мехах

Комментариев: 2
Артистка показала, в каком наряде появится в новогоднем концерте.

Похудевшая Лорак продемонстрировала Look в латексе и мехах
Похудевшая Лорак продемонстрировала Look в латексе и мехах
instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, показала поклонникам, в каком наряде появится на концерте в новогоднюю ночь. Фото со съемок артистка выставила в Инстаграм. На нем Лорак позирует в черном латексном комбинезоне, поверх котороко наброшена ярко-бирюзовая шубка. 

Смотрите в Новогоднюю ночь на @1tv #мынарушаем, - написала Лорак.

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На фото можно отметить, что певица, которую еще в начале этого года подозревали в беременности из-за непривычных “округлостей“, заметно похудела. Это подтверждает новое видео, которое артистка добавила в Инста-сториз. На нем Лорак позирует в темных брюках и блузе - и выглядит более чем стройной.

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Ранее мы писали, что Ани Лорак рассказала о причинах развода. 

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Теги: Ани Лорак, латекс, новогодняя ночь
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.12.2019, 14:08
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гость
Насрать на кацапских проституток!
гость  (аноним)  18.12.2019, 13:07
Оценка:  +2
гость
"которая живет и выступает в РФ", "которая живет и выступает в РФ", "которая живет и выступает в РФ", "которая живет и выступает в РФ", "которая живет и выступает в РФ" - Дык, некуй нам, украинцам, засерать мозги этой прокацапской пи..дой! Пусть кацапы на нее дрочат!
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