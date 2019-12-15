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Ани Лорак показала, как выглядела в 18 лет: архивное видео

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Певица Ани Лорак опубликовала архивное видео 1996 года.
Ани Лорак показала, как выглядела в 18 лет: архивное видео
Ани Лорак показала, как выглядела в 18 лет: архивное видео
instagram.com/anilorak

Популярная украинская исполнительница, которая сейчас живет и работает в России, Ани Лорак удивила поклонников новой публикацией. Звезда показала архивное видео 23-летней давности.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала ролик, где она поет песню “Боже мой“. Так, в видео можно увидеть отрывки с конкурса “Big Apple Music 1996“ в Нью-Йорке и с недавнего концерт-шоу “Дива“. 

На архивном видео 18-летняя Ани Лорак запечатлена без макияжа и кудрявыми волосами. Она одета в светлый блестящий топ, прозрачную черную рубашку и черные штаны с латекса.

“Моя первая большая победа в Нью-Йорке – на конкурсе “Big Apple Music 1996“. Песня #БожеМой идёт со мной по жизни. Спустя 20 лет она прозвучала на #шоуДива в “Олимпийском“. Путь от маленькой девочки к Диве, вместе с вашей поддержкой, аплодисментами и любовью! А самое главное – всё только начинается! Спасибо за вашу любовь!“, - подписала свежую публикацию Ани Лорак.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моя первая большая победа в Нью-Йорке – на конкурсе “Big Apple Music 1996“. 🙌🏻 Песня #БожеМой идёт со мной по жизни. Спустя 20 лет она прозвучала на #шоуДива в “Олимпийском“. Путь от маленькой девочки к Диве, вместе с вашей поддержкой, аплодисментами и любовью! А самое главное – всё только начинается! Спасибо за вашу любовь! ❤ Загрузить в YouTube полную версию выступления?

Допис, поширений АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Напомним, ранее Лорак засветилась на пышном Дне рождения 8-летней дочери Киркорова.

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Теги: Ани Лорак
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Источник: Ivоna bigmir)net

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