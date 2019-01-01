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Не умеете фотошопить: Лорак выставила новое фото и нарвалась на критику

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Артистку упрекнули в "кривой" обработке лица на фото.

Не умеете фотошопить: Лорак выставила новое фото и нарвалась на критику
Не умеете фотошопить: Лорак выставила новое фото и нарвалась на критику
instagram.com/anilorak/

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Певица Ани Лорак, которую частенько упрекают в Сети то в злоупотреблении пластическими операциями, то в излишней обработке фото, снова нарвалась на критику. Поводом стала новая фотография Лорак, которую она добавила в Инстаграм. Артистка позирует в откровенном наряде с черно-белым орнаментом. Изюминкой платья стали разрезы сбоку на уровне груди. Волосы Лорак уложены пышными волнами.

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Подписчики обратили внимание, что лицо Лорак на фото выглядит асимметричным - и упрекнули артистку в неумелом фотошопе.

  • Капец, надо уметь фотошопить в мэйкапе!
  • Глаз можно было выровнять?
  • там и бровь сдала! - написали в Сети.

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Ранее мы писали, что Ани Лорак появилась в новом клипе в откровенном образе.

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Теги: Ани Лорак, Фотошоп, критика
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Источник: IVONA bigmir)net

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