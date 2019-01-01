Не умеете фотошопить: Лорак выставила новое фото и нарвалась на критику
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Певица Ани Лорак, которую частенько упрекают в Сети то в злоупотреблении пластическими операциями, то в излишней обработке фото, снова нарвалась на критику. Поводом стала новая фотография Лорак, которую она добавила в Инстаграм. Артистка позирует в откровенном наряде с черно-белым орнаментом. Изюминкой платья стали разрезы сбоку на уровне груди. Волосы Лорак уложены пышными волнами.
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Подписчики обратили внимание, что лицо Лорак на фото выглядит асимметричным - и упрекнули артистку в неумелом фотошопе.
- Капец, надо уметь фотошопить в мэйкапе!
- Глаз можно было выровнять?
- там и бровь сдала! - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Ани Лорак появилась в новом клипе в откровенном образе.
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