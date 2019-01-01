Артистка выставила фото в откровенном наряде с кудрявыми волосами.

В прозрачной одежде и блестках: Лорак удивила сменой имиджа instagram.com/anilorak/

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Певица Ани Лорак, которая живет в РФ и в последнее время привлекает много внимания публики из-за резких перемен во внешности, снова удивила подписчиков. В Инстаграм звезда выставила фото в полупрозрачном наряде с кардинально другой прической. Лорак позирует в черном прозрачном кроп-топе и брюках с просвечивающимися вставками. Низ наряда густо усыпан пайетками. Также внимание привлекают волосы Лорак, которые артистка завила в мелкие кудри, как в самом начале своей карьеры.

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С кудряшками Лорак появляется на еще одном свежем фото - она позирует в коротком наряде около старвагена.

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