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В прозрачной одежде и блестках: Лорак удивила сменой имиджа

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Артистка выставила фото в откровенном наряде с кудрявыми волосами.

В прозрачной одежде и блестках: Лорак удивила сменой имиджа
В прозрачной одежде и блестках: Лорак удивила сменой имиджа
instagram.com/anilorak/

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Певица Ани Лорак, которая живет в РФ и в последнее время привлекает много внимания публики из-за резких перемен во внешности, снова удивила подписчиков. В Инстаграм звезда выставила фото в полупрозрачном наряде с кардинально другой прической. Лорак позирует в черном прозрачном кроп-топе и брюках с просвечивающимися вставками. Низ наряда густо усыпан пайетками. Также внимание привлекают волосы Лорак, которые артистка завила в мелкие кудри, как в самом начале своей карьеры.

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С кудряшками Лорак появляется на еще одном свежем фото - она позирует в коротком наряде около старвагена. 

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Ранее мы писали, что Сальма Хайек перекрасилась в рыжий - фото.

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Теги: Ани Лорак, кудри, смена имиджа
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Источник: IVONA bigmir)net

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