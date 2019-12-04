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Горячая премьера: Ани Лорак выпустила долгожданный клип "Мы нарушаем" - видео

Комментариев: 3
В новом клипе на песню "Мы нарушаем" Ани Лорак сменила несколько откровенных нарядов.
Горячая премьера: Ани Лорак выпустила долгожданный клип "Мы нарушаем" - видео
Горячая премьера: Ани Лорак выпустила долгожданный клип "Мы нарушаем" - видео
instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак порадовала поклонников новым клипом. Артистка выпустила долгожданное видео песню “Мы нарушаем“. Премьера ролика состоялась на ютуб-канале Лорак в среду, 4 декабря. Режиссером видеоработы стал Алан Бадоев.

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Композиция стала первым синглом из 16-го альбома певицы “За мечтой“. Отметим, что презентация песни состоялась еще 26 сентября.

В клипе на свежий хит “Мы нарушаем“ 41-летняя Ани Лорак примеряла несколько откровенных наряд. В кадре звезда появилась  в коротком топе и мини-шортах, атласном платье и нижнем белье. 

Напомним, ранее Лорак засветилась на пышном Дне рождения 8-летней дочери Киркорова.

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Теги: Ани Лорак
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (3)
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РАЗГЕЛЬДЯЙ    04.12.2019, 16:55
Оценка:  0
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Автомобиль хороший, Лорак уже не та.
гость  (аноним)  04.12.2019, 16:52
Оценка:  0
гость
Для новосибирской птицефабрики сойдет! Прокацапская пи...да!
гость  (аноним)  04.12.2019, 16:43
Оценка:  0
гость
Красотка! Пусть Мурат пускает слюни и думает кого потерял.
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