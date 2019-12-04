Горячая премьера: Ани Лорак выпустила долгожданный клип "Мы нарушаем" - видео
Известная украинская певица Ани Лорак порадовала поклонников новым клипом. Артистка выпустила долгожданное видео песню “Мы нарушаем“. Премьера ролика состоялась на ютуб-канале Лорак в среду, 4 декабря. Режиссером видеоработы стал Алан Бадоев.
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Композиция стала первым синглом из 16-го альбома певицы “За мечтой“. Отметим, что презентация песни состоялась еще 26 сентября.
В клипе на свежий хит “Мы нарушаем“ 41-летняя Ани Лорак примеряла несколько откровенных наряд. В кадре звезда появилась в коротком топе и мини-шортах, атласном платье и нижнем белье.
Напомним, ранее Лорак засветилась на пышном Дне рождения 8-летней дочери Киркорова.
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