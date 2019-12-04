Горячая премьера: Ани Лорак выпустила долгожданный клип "Мы нарушаем" - видео

В новом клипе на песню "Мы нарушаем" Ани Лорак сменила несколько откровенных нарядов.

Известная украинская певица Ани Лорак порадовала поклонников новым клипом. Артистка выпустила долгожданное видео песню “Мы нарушаем“. Премьера ролика состоялась на ютуб-канале Лорак в среду, 4 декабря. Режиссером видеоработы стал Алан Бадоев.

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Композиция стала первым синглом из 16-го альбома певицы “За мечтой“. Отметим, что презентация песни состоялась еще 26 сентября.

В клипе на свежий хит “Мы нарушаем“ 41-летняя Ани Лорак примеряла несколько откровенных наряд. В кадре звезда появилась в коротком топе и мини-шортах, атласном платье и нижнем белье.

Напомним, ранее Лорак засветилась на пышном Дне рождения 8-летней дочери Киркорова.

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