Певица с дочерью посетили вечеринку, которую устроил ее кум - Филипп Киркоров.

Лорак засветилась на пышном Дне рождения 8-летней дочери Киркорова ivona.bigmir.net

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, посетила вечеринку по случаю Дня рождения дочери российского певца, продюсера Филиппа Киркорова. Фото появились в Инстаграм Лорак. Певица и ее дочь 8-летняя София позируют вместе с именинницей - 8-летней Аллой-Викторией и ее младшим братом Мартином-Кристином, а также их звездным отцом - кумом Лорак. Также на фото фигурирует пышный стол в ресторане.

Спасибо за тёплый, незабываемый вечер, дорогой крёстный @fkirkorov! С Днём рождения, принцесса Алла-Виктория! Пусть доброе волшебство наполняет жизнь красками! - написала артистка.

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Скриншот

Скриншот

К слову, Мартин-Кристин и Алла-Виктория появились на свет благодаря суррогатным матерям. Некогда Филипп-Киркоров рассказал, что назвал дочь в честь своей матери Виктории и своей экс-супруги Аллы Пугачевой.

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