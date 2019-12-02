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Лорак засветилась на пышном Дне рождения 8-летней дочери Киркорова

Комментариев: 2
Певица с дочерью посетили вечеринку, которую устроил ее кум - Филипп Киркоров.

Лорак засветилась на пышном Дне рождения 8-летней дочери Киркорова
Лорак засветилась на пышном Дне рождения 8-летней дочери Киркорова
ivona.bigmir.net

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, посетила вечеринку по случаю Дня рождения дочери российского певца, продюсера Филиппа Киркорова. Фото появились в Инстаграм Лорак. Певица и ее дочь 8-летняя София позируют вместе с именинницей - 8-летней Аллой-Викторией и ее младшим братом Мартином-Кристином, а также их звездным отцом - кумом Лорак. Также на фото фигурирует пышный стол в ресторане.

Спасибо за тёплый, незабываемый вечер, дорогой крёстный @fkirkorov! С Днём рождения, принцесса Алла-Виктория! Пусть доброе волшебство наполняет жизнь красками! - написала артистка.

скриншот

Скриншот

Скриншот

К слову, Мартин-Кристин и Алла-Виктория появились на свет благодаря суррогатным матерям. Некогда Филипп-Киркоров рассказал, что назвал дочь в честь своей матери Виктории и своей экс-супруги Аллы Пугачевой. 

Ранее мы писали, что Ани Лорак умилила Сеть фото с дочерью. 

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Теги: Ани Лорак, дети звезд, день рождения
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  02.12.2019, 15:52
Оценка:  +1
гость
БМ все чаще делает уклон на кацапские новости, вместо того, чтобы послать этих выблядков накуй!
Сделайте лучше цикл статей о подготовке гражданского населения к действиям в условиях войны с московитами. Курс диверсанта. Взрывное дело и т.д. Это куда полезнее
BROKER666    02.12.2019, 15:40
Оценка:  +1
BROKER666
шльондра ордынская
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