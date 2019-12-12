"Слишком худая": Елена-Кристина Лебедь запостила фото с мини-юбке

Поклонники звезды "Аферистов в Сети" обеспокоены ее худобой.

Звезда проекта “Аферисты в Сетях“ и невеста бывшего вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, Елена-Кристина Лебедь порадовала подписчиков новым фото.

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На своей странице в Instagram тележурналистка показала в каком наряде гуляет по городу в теплый декабрьский день. Звезда написала, что сейчас на улице температура +6 и поэтому она решила примерять мини-юбку.

На снимке Лебедь позирует в полосатом свитере, красной куртке, колготках красного цвета, короткой синей юбке и в красных ботинках. В руках девушка держит стаканчик с кофе.

“Декабрь, +6, мини-юбка - да просто праздник какой-то, а не зима“, - написала Елена-Кристина.

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Поклонники ведущей принялись активно обсуждать новую публикацию. Многие поделились своими мыслями о погоде в Украине. А некоторые были обеспокоены худобой Лебедь.

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“Слишком худая“, “Нічого, березень буде грудневим))) чи, січневим)) а квітень- лютневим)))“, “Погода с ума сошла“, “Чувствую в новый год будет +20“, “Кристин хочу тебя накормить борщом!!Давай кушай там!!Я за тебя уже переживаю!“, “Блин, хоть бы от сильного ветра не сломалась, а то жалко будет, всё таки она такая классная! Ко мне бы её на блины!“, “Вы такая миниатюрная, как кошечка“, “А скоро по погоде будет еще и +8“, “Красавица, но очень худая нужно немного поднабрать в весе“, “Мисс Позитив) Люблю открывать инста, а там вы со своим зарядом позитива“, - пишут в комментариях.

Ранее Елена-Кристина Лебедь станцевала полуголой на камеру.

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