Милахи: Лобода очаровала Сеть новогодним фото с дочерью
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Певица Светлана Лобода, которая в последнее время предстает в провокационных образах, а недавно удивила поклонников “хищным“ маникюром, покорила Сеть умилительным фото с дочерью. В Инстаграм Лобода добавила архивный снимок, на котором позирует со старшей дочкой Евой на фоне лестницы, украшенной рождественскими гирляндами. И мама, и дочь запечатлены в нарядных платьях.
Праздник к нам спешит....😍, - подписала снимок певица.
Подписчики артистки назвали снимок умилительным и пожелали Лободе счастливых праздников. Также в сети уточнили, почему Ло не сделала свежих "праздничных" фото с обеими дочурками - евой и младшей Тильдой.
Ранее мы писали, что Лобода спровоцировала слухи о третьей беременности.
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