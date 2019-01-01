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Что за когти?: Лободу раскритиковали в Сети за хищный имидж

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Артистка нарвалась на критику из-за длинных ярко-красных "когтей".

Что за когти?: Лободу раскритиковали в Сети за хищный имидж
Что за когти?: Лободу раскритиковали в Сети за хищный имидж
instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в РФ, и частенько выходит на сцену в эпатажных образах, удивила поклонников “хищным“ маникюром. В Инстаграм артистка добавила фото, на котором позирует в халате с закрытыми глазами. Внимание подписчиков привлекли руки звезды с длинными ярко-красными ногтями и множеством колец. К фото артистка добавила стих поклонников о премьере своей песни "Новый Рим".

listen my flow
выше музло
малышка lo
синоним страсти
сучки in row
байтят мой стайл
даже j lo меня копипастит
под каблуком
думай о том
что цвет моей
подошвы красный
самый топ, кипяток, dirty talk, шок :
твоя mutter говорит
я опасна
все на зеро
ты как нейрон
только сжигаешь все на свете
listen my flow
малышка lo
летит в новый рим на private джете
что бы со мной ни было
всегда под объективами
в дубаи и мальдивах
я стоп .хватит
выживешь ты или
это игра
будь со мной аккуратен
#НовыйРим
@arteminyan1, - написала Лобода.

скриншот
 

В комментариях подписчики "обозвали ногти Светланы "когтями". 

Ранее мы писали, что Светлана Лобода показала, как ей между концертами делают массаж.

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Теги: Светлана Лобода, маникюр, имидж звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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