Что за когти?: Лободу раскритиковали в Сети за хищный имидж

Певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в РФ, и частенько выходит на сцену в эпатажных образах, удивила поклонников “хищным“ маникюром. В Инстаграм артистка добавила фото, на котором позирует в халате с закрытыми глазами. Внимание подписчиков привлекли руки звезды с длинными ярко-красными ногтями и множеством колец. К фото артистка добавила стих поклонников о премьере своей песни "Новый Рим".

listen my flow

выше музло

малышка lo

синоним страсти

сучки in row

байтят мой стайл

даже j lo меня копипастит

под каблуком

думай о том

что цвет моей

подошвы красный

самый топ, кипяток, dirty talk, шок :

твоя mutter говорит

я опасна

все на зеро

ты как нейрон

только сжигаешь все на свете

listen my flow

малышка lo

летит в новый рим на private джете

что бы со мной ни было

всегда под объективами

в дубаи и мальдивах

я стоп .хватит

выживешь ты или

это игра

будь со мной аккуратен

#НовыйРим

@arteminyan1, - написала Лобода.