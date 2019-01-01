Новое звучание: Светлана Лобода выпустила альбом "Sold Out"

В новый альбом Лободы вошли девять композиций.

Эпатажная украинская певица, которая сейчас живет и работает в России, Светлана Лобода удивила поклонников новой пластинкой. Звезда выпустила альбом “Sold Out“.

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В трек-лист нового альбома, премьера которого состоялась 13 декабря, вошли 9 композиций: “Хиросима“, “Новый Рим“, “Синие волны“, “В зоне риска“, “Bon appétit“, “Сказочный дом“, “Плохой (feat. IVANOV)“, “#1“ и “Insta (remix by MARUV)“.

Отметим, что новые композиции Лободы выполнены в совершенно ином звучании. Например, в некоторых песнях можно услышать элементы хип-хопа.

Напомним, ранее Светлана Лобода спровоцировала слухи о третьей беременности.

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