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Как на вручении Оскара: Анита Луценко засветилась в эффектном наряде

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Ведущая сфотографировалась с новой яркой прической в классическом платье .

Как на вручении Оскара: Анита Луценко засветилась в эффектном наряде
Как на вручении Оскара: Анита Луценко засветилась в эффектном наряде
instagram.com/anitasporty/

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Популярная телеведущая, тренер Анита Луценко. которая не так давно сменила прическу, покрасившись в ярко-розовый цвет, покорила пользователей Сети необычным образом. В Инстаграм Луценко добавила фото в классическом длинном платье с полупрозрачными рукавами и  юбкой.

Ежегодная red shoes party 💫✨ #lofficiel 👠👠👠, - написала Луценко.

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Подписчики Аниты отметили, что наряд с ее новой прической смотрится необычно, но очень эффектно.

  • Ты здесь как голливудская актриса на вручении Оскара 🙌🏻❤️
  • Зачіска і фарбування 🔥🔥🔥❤️😍
  • По-моему все прекрасно👍. Те, кто критикует прическу и цвет волос,возможно никогда не было в гармонии со своим внутренним миром,а следовали мнению окружающих
  • Стрижка и цвет вам очень идут ! Ваш лучший образ!!!
  • Така яскрава👍👍👍класс😚💞💞
  • До цієї зачіски, потрібно щось “металоульотне“, плаття дуже гарне, класичне😘
  • Фантастически красивый образ!)) Эти волосы, это платье просто востоооорг!!! 😍😍😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Анита Луценко призналась, почему сменила прическу. 

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Теги: Анита Луценко, розовые волосы, имидж звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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