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Анита Луценко призналась, почему изменила прическу

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Фитнес-тренер покрасила волосы в розовый цвет.
Анита Луценко призналась, почему изменила прическу
Анита Луценко призналась, почему изменила прическу
instagram.com/anitasporty/

На днях Анита Луценко удивила фанатов новой прической. Ведущая проекта “Зважені та щасливі“ коротко подстриглась и покрасила волосы в розовый цвет. Позднее фитнес-тренер объяснила свой поступок.

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Этой осенью тренер снова кардинально проекспериментувала с прической. Так, белокурое каре Анита поменяла на “мальчишескую“ стрижку. Хейтеры сразу же засыпали ее негативными комментариями, мол, с длинными волосами ей намного лучше. 

Я нашла свою идеальную прическу – белое каре. Но мысль, что до конца жизни я должна ходить с этой идеальной прической меня просто убила. Мне нравится эта стрижка тоже. Мне надоело каждый день сушить волосы феном и делать укладку. А так, сейчас просто полотенцем вытираю и все, – поделилась Анита в программе “Светская жизнь“.

Ранее Анита Луценко показала простое упражнение, которое сжигает калории.

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Теги: Анита Луценко, прическа
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