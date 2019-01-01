Даша Астафьева удивила фотосессией в образе черной птицы

Звезда Playboy Даша Астафьева восхитила новой фотосессией.

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева удивила подписчиков необычным образом в новой фотосессии. Свежими кадрами артистка поделилась на своей странице в Instagram.

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Так, на черно-белых фотографиях Даша появилась в черном платье с бахрамой. Руава наряда напоминают крылья птицы. Свой образ она дополнила серьгами. Артистка позировала на фоне воды. Автором чувственных снимком выступила фотограф Анка Фатеева.

“Так мы красиво познакомились с @anka_fateeva Удивительный фотограф и душа) Я думала, что мои ожидания в плане фотографии уже закончились... Но, ты доказываешь каждый раз обратное... Люблю“, - подписала одну из публикаций Астафьева.

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Ранее Астафьева засветилась в компании шеф-редактора Playboy.

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