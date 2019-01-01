Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Даша Астафьева удивила фотосессией в образе черной птицы

Комментариев: 0
Звезда Playboy Даша Астафьева восхитила новой фотосессией.
Даша Астафьева удивила фотосессией в образе черной птицы
Даша Астафьева удивила фотосессией в образе черной птицы
instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева удивила подписчиков необычным образом в новой фотосессии. Свежими кадрами артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Читай также: В корсете и чулках: Даша Астафьева показала соблазнительный образ

Так, на черно-белых фотографиях Даша появилась в черном платье с бахрамой. Руава наряда напоминают крылья птицы. Свой образ она дополнила серьгами. Артистка позировала на фоне воды. Автором чувственных снимком выступила фотограф Анка Фатеева.

“Так мы красиво познакомились с @anka_fateeva Удивительный фотограф и душа) Я думала, что мои ожидания в плане фотографии уже закончились... Но, ты доказываешь каждый раз обратное... Люблю“, - подписала одну из публикаций Астафьева.

скриншот

скриншот

скриншот

скриншот

скриншот

скриншот

скриншот

скриншот

Ранее Астафьева засветилась в компании шеф-редактора Playboy.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Даша Астафьева
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь