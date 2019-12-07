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В корсете и чулках: Даша Астафьева показала соблазнительный образ

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Певица и модель Даша Астафьева опубликовала откровенные кадры, сделанные в Исландии.
В корсете и чулках: Даша Астафьева показала соблазнительный образ
В корсете и чулках: Даша Астафьева показала соблазнительный образ
instagram.com/da_astafieva

Известная украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева поделилась с подписчиками снимками со своего путешествия в Исландию. Знаменитость устроила фотосессию в откровенном образе.

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Так, на своей странице в Instagram звезда Playboy опубликовала несколько фото и видео, где она позирует в красном корсете, черном гольфе в сетку, черных колготах в сетку с красном шлейфом и белых кроссовках на фоне черных скал. Кроме того, на снимках Астафьева появилась с длинными светлыми волосами.

В описании к новым публикациям Даша поблагодарила украинские бренды одежды за незабываемый образ.  И отметила, что “туристы заценили“ ее откровенный наряд.

Ранее Астафьева засветилась в компании шеф-редактора Playboy.

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Теги: Даша Астафьева
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Источник: Ivоna bigmir)net

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