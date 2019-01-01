Красивая пара: Астафьева засветилась в компании шеф-редактора Playboy
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Украинская певица, актриса, модель Даша Астафьева появилась в откровенном наряде на вручении премии M1 Music Awards, которое прошло в Киеве в минувшие выходные. Фото артистка добавила в Инстаграм.
На одном из снимков Астафьева позирует рядом с шеф-редактором журнала Playboy Украина - Владом Иваненко. Даша в кадре широко улыбается, рассказывая что-то спутнику, а он приобнимает звезду за талию.
@vladmegavlad единственный, кто знал вчера ПДД, - загадочно подписала фото Даша.
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Подписчики Астафьевой похвалили снимок и, между прочим, отметили, что Даша и Влад отлично смотрятся вместе.
На другом фото Астафьева продемонстрировала все прелести своего наряда - в кадре юбка Даши приподнимается, обнажив высокие лаковые ботфорты и кожаный корсет.
Ранее мы писали, что Даша Астафьева поразила Сеть новым откровенным образом.
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