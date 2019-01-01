Артистку сфотографировали с Владом Иваненко во время вручения премии Фото профиля m1 musicawards.

Красивая пара: Астафьева засветилась в компании шеф-редактора Playboy ivona.bigmir.net

Читай также: Супруга Монатика засветилась в прозрачном наряде с глубоким декольте

Украинская певица, актриса, модель Даша Астафьева появилась в откровенном наряде на вручении премии M1 Music Awards, которое прошло в Киеве в минувшие выходные. Фото артистка добавила в Инстаграм.

На одном из снимков Астафьева позирует рядом с шеф-редактором журнала Playboy Украина - Владом Иваненко. Даша в кадре широко улыбается, рассказывая что-то спутнику, а он приобнимает звезду за талию.

@vladmegavlad единственный, кто знал вчера ПДД, - загадочно подписала фото Даша.

скриншот

Читай также: "Хочу, чтобы ты знал": Каменских чувственно ответила Потапу на признание

Подписчики Астафьевой похвалили снимок и, между прочим, отметили, что Даша и Влад отлично смотрятся вместе.

На другом фото Астафьева продемонстрировала все прелести своего наряда - в кадре юбка Даши приподнимается, обнажив высокие лаковые ботфорты и кожаный корсет.

скриншот

Ранее мы писали, что Даша Астафьева поразила Сеть новым откровенным образом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.