Задержали копы: Влад Яма нарушил закон в Одессе
Известный украинский хореограф, судья проекта “Танцы со звездами“ Влад Яма удивил подписчиков новой публикацией. Артист показал фото с полицейскими.
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Так, на своей странице в Instagram Яма опубликовал снимок, на котором один из представителей правоохранительных органов схватил его за руки, а второй пистолетом целится в его ногу. В кадре Влад запечатлен в полосатой шапке, сером пальто и бежевых штанах.
В описании к публикации артист рассказал, что это фото было сделано во время съемок нового украинского фильма “Нереальный КОПець“. Судя по указанной геолокации картину снимали в Одесской киностудии.
Отметим, что копов, которые задержали хореографа, сыграли внук Богдана Ступки, актер Дмитрий Ступка и модель и телеведущий Богдан Юсипчук.
“Со мной всё в порядке... Почти...🆘 А “Нереальний Копець“ скоро в кинотеатрах“, - написал Влад Яма.
Напомним, ранее Влад Яма вместе с супругой Лилианой снялся в нежной фотосессии.
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