Влад Яма вместе с супругой Лилианой снялся в нежной фотосессии

Судья "Танців з зірками" Влад Яма и его жена Лилиана приняли участие в чувственной фотосъемке.

Известный украинский хореограф, судья “Танців з зірками“ Влад Яма и его супруга Лилиана очаровали Сеть новыми совместными снимками. Звездная пара приняла участие в романтической фотосессии.

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Результатами фотосъемки поделилась на своей странице в Instagram известный фотограф Кристина Маслова. На нежных кадрах Влад и Лилиана примеряли три образа. Так, на первых фото жена танцора позировала в одном бежевом свитере и кепке, а Яма был одет в бордовый свитер и штаны цвета хаки.

На других фото Лилиана запечатлена в кожаном корсете и бежевой пышной юбке. А Влад примерял бежевую футболку и джинсы. Кроме того, в объективе Масловой, влюбленные появились в белоснежных нарядах. Супруга Ямы позировала в коротком платье, а хореограф в белой рубашке и джинсах.

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Напомним, ранее Влад Яма и его супруга Лилиана впервые рассказали о своем знакомстве.

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