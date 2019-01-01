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Влад Яма рассказал, как отметил пятую годовщину свадьбы

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Хореограф Влад Яма и его супруга Лилиана признались, как отпраздновали деревянную свадьбу.
Влад Яма рассказал, как отметил пятую годовщину свадьбы
Влад Яма рассказал, как отметил пятую годовщину свадьбы
instagram.com/vladyama_official

В субботу, 21 сентября, известный украинский хореограф, судья проекта “Танці з зірками“ Влад Яма и его жена Лилиана отметили пятую годовщину свадьбы. О том, как провели этот знаменательный день, супруги рассказали в интервью Кати Осадчей для программы “Світське життя“.

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По словам танцора, он состоит в отношениях с Лилианой уже 12 лет. Но на свадьбу они решились, только 5 лет назад. Влад признался, что в годовщину ему пришлось ехать 400 км с роботы ночью, чтобы успеть забежать в магазин и купить подарок. 

“Немножко праздновали! Мы вместе уже 12 лет! Я проехал за рулем 400 километров, чтобы успеть заехать в магазин. У меня была работа, и я ехал домой ночью. В половине двенадцатого я заехал в маркет и купил для кухни принадлежности с деревянной ручкой, ведь мы праздновали деревянную свадьбу. Оказалось, что такая штука у нас дома была, поэтому отправим ее на дачу“, - поделился Яма.

Супруга хореографа добавила, что муж еще привез вкусные пирожные, поэтому она осталась довольная.

“Еще Влад привез пирожные, поэтому я довольна!“.

На вопрос Осадчей, заказывала ли Лилия какие-то ценные подарки, Влад Яма ответил: 

“Зачем те ценные подарки, когда в жизни все есть?“.

Напомним, ранее Влад Яма и его супруга Лилиана впервые рассказали о своем знакомстве.

 

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Теги: Влад Яма
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Источник: Ivonа bigmir)net

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