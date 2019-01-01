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Влад Яма и его супруга Лилиана впервые рассказали о своем знакомстве

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Влад Яма и его жена Лилиана рассекретили детали своего знакомства.
Влад Яма и его супруга Лилиана впервые рассказали о своем знакомстве
Влад Яма и его супруга Лилиана впервые рассказали о своем знакомстве
instagram.com/vladyama_official

Известный украинский хореограф, судья проекта “Танці з зірками 2019“ Влад Яма впервые поделился историей знакомства со своей супругой Лилианой. Об этом танцор рассказал во время участие в проекте Improve Live Show на Новом канале.

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По словам Влада, он встретил жену 12 лет назад на танцполе столичного ночного клуба. Однако не решился подойти к ней. Спустя две недели в том же заведении Яма отмечал юбилей и вновь увидел Лилиану, но на этот раз их знакомство состоялось.

“Я увидел Лилю и подумал, что она слишком красивая для меня, даже не рискнул подойти. Через две недели у меня был юбилей, и мы отмечали его в том же клубе“, - начал историю хореограф.

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Лилиана добавила, что ее внимание привлекло то, что Влад вместе с друзьями танцевал без футболок. Кроме того, на праздновании была Наталья Могилевская, которая танцевала с азербайджанцами.

“Ох, как они отмечали… Плясали без футболок. Меня это привлекло. Кстати, там была Наталья Могилевская. Она танцевала почему-то не с Владом, а с азербайджанцами“, - рассказала Лилиана.

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Само знакомство супругов состоялось в VIP-комнате, когда друзья Влада начали приглашать посетителей клуба, чтобы они поздравили танцора с днем рождения.

“Потом друзья начали поочередно приводить в нашу VIP-комнату всех посетителей клуба, чтобы поздравить меня. И зашла Лиля. Тут у меня в груди стрельнуло“, - поделился Яма.

Именинник и Лилиана продолжили свое общение на танцполе, позже поехали на кальян.Влад провел девушку домой и на скамейке у подъезда впервые ее поцеловал.

Ранее Влад Яма впервые рассказал, как Могилевская попала в “Танцы со звездами“.

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Теги: Влад Яма
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Источник: Ivonа bigmir)net

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