Влад Яма развеселил Сеть детским снимком в костюме Чебурашки

Танцор Влад Яма опубликовал архивное фото из детского сада.

Известный украинский хореограф и судья проекта “Танцы со звездами“ Влад Яма продолжает делиться с поклонниками фотографиями из семейного архива. На этот раз артист показал кадр со времен детского сада.

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Так, на своей странице в Instagram танцор опубликовал черно-белый снимок, сделанный во время праздника. На архивном снимке Влад запечатлен в костюме мультипликационного персонажа.

“Все люди как люди, а я... Чебурашка!.. Но выражение лица у меня сейчас примерно такое же, потому что сорвался Новогодний корпоратив. Так что обращайтесь: танцы, мастер-классы, ведение, диджеинг, дорого“, - подписал кадр Яма.

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Поклонники хореографа принялись активно комментировать его новый пост. “Вау, я увидел ваши волосы)))“, “На то время очень даже крутой костюм“, “Очень даже симпатичний Чебурашек. И выражение лица вполне естественное и милое.)))“, “Думаю, крокодил Гена посперечався б“, “Главное, чтоб ни одна Чебурашка (шуба)не пострадала на изготовление этого костюма)))“ ,“А можно мне быть твоим крокодилом Геной?“, - пишут в Сети.

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Отметим, что супруга 37-летнего танцора Лилиана также решила оставить комментарий под новой публикацией Влада. Она отметила, что будет его любит даже с такими большими ушами.

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Напомним, ранее Влад Яма вместе с супругой Лилианой снялся в нежной фотосессии.

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