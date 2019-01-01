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Дженнифер Энистон очаровала Сеть детским снимком

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Голливудская актриса Дженнифер Энистон поделилась архивным фото.
Дженнифер Энистон очаровала Сеть детским снимком
Дженнифер Энистон очаровала Сеть детским снимком
Getty Images

Всемирно известная голливудская актриса, режиссер и продюсер Дженнифер Энистон активно ведет страницу в Instagram, которую создала два месяца назад. На днях артистка в очередной раз очаровала поклонников новой публикацией.

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В своем аккаунте в соцсети звезда сериала “Друзья“ решила показать подписчикам, как выглядела в детстве. Энистон опубликовала черно-белое фото, на котором она еще совсем маленькая сосредоточено смотрит в окно. Девочка запечатлена в теплой кофте и шапке, с под которой выглядывают вьющиеся волосы.

“Я уверена, что хотела снега“, - подписала милый кадр Дженнифер.

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Ранее Дженнифер Энистон показала, как выглядела в 17 лет.

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Теги: Дженнифер Энистон
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Источник: Ivоna bigmir)net

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