Дженнифер Энистон очаровала Сеть детским снимком

Голливудская актриса Дженнифер Энистон поделилась архивным фото.

Всемирно известная голливудская актриса, режиссер и продюсер Дженнифер Энистон активно ведет страницу в Instagram, которую создала два месяца назад. На днях артистка в очередной раз очаровала поклонников новой публикацией.

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В своем аккаунте в соцсети звезда сериала “Друзья“ решила показать подписчикам, как выглядела в детстве. Энистон опубликовала черно-белое фото, на котором она еще совсем маленькая сосредоточено смотрит в окно. Девочка запечатлена в теплой кофте и шапке, с под которой выглядывают вьющиеся волосы.

“Я уверена, что хотела снега“, - подписала милый кадр Дженнифер.

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Ранее Дженнифер Энистон показала, как выглядела в 17 лет.

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